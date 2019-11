Sparkassen nutzen Apple Pay

Kontaktloses Bezahlen

von Theresa Dräbing

Immer mehr Finanzinstitute ermöglichen das kontaktlose Bezahlen über Drittanbieter. Doch wie sicher ist es, wenn Kunden an der Kasse das Smartphone zücken?

Noch in diesem Jahr will auch der Deutsche Sparkassen- und Giroverband Apple Pay einführen. Dann soll es möglich sein, nicht mehr nur Android-Smartphones mittels der hauseigenen App mit den Sparkassen-Konten zu verknüpfen, sondern auch Apple-Nutzer werden dann mit ihren Handys an Supermarktkassen zahlen können. Auch bei der Direktbank ING können Kunden seit Mitte Oktober Apple Pay nutzen. Damit sind es seit dem Start von Apple Pay in Deutschland im November 2018 mittlerweile 24 teilnehmende Finanzinstitute. Schon länger dabei sind unter anderem die Deutsche Bank, Comdirect oder die Smartphonebank N26.

Google listet für seinen Dienst Google Pay 14 Banken in Deutschland auf, darunter beispielsweise auch die Commerzbank. Damit vergrößert sich für Kundinnen in Deutschland die Möglichkeit, kontaktlos zu bezahlen. Dabei werden Smartphones ein paar Zentimeter vor das Bezahlterminal gehalten, in das man sonst die Kreditkarte stecken würde. Über die sogenannte Funkverbindung NFC wird die Überweisung dann automatisch durchgeführt. Für diesen Vorgang muss kein Handy und auch keine Kreditkarte aus der Hand gegeben werden.

Kontaktloses Bezahlen sicherer als Zahlung mit Kreditkarte aus Plastik

Laut Vincent Haupert, IT-Sicherheitschef beim Münchner Fintech Iconic Finance und Experte für Mobile Banking, ist kontaktloses Bezahlen sogar sicherer als eine Zahlung mit Kreditkarte aus Plastik. Das liege daran, dass hierbei für den Bezahlvorgang nicht die jeweilige Kreditkartennummer abgefragt, sondern ein eigener Schlüssel generiert wird. „Insbesondere bei Apple Pay lässt sich ohne Weiteres von einem hochsicheren Verfahren sprechen“, so Haupert.

Denn die Systeme von Apple und Google unterscheiden sich. Während der bei der Zahlung generierte Schlüssel von Apple nur im jeweiligen Smartphone gespeichert wird, werden die nötigen Daten bei Google extern auf Google-Servern abgelegt. „Das macht in Hinblick auf den Datenschutz und die Sicherheit natürlich einen Unterschied“, sagt Haupert.

Apple Pay: Apple kann keinen Zugriff auf die Daten haben

Konkret bedeutet das, dass Apple zu keinem Zeitpunkt Zugriff auf die Daten haben kann und somit auch nicht weiß, wie viel ein Kunde ausgibt, wo er einkauft und was er auf das Kassenband legt. Letzteres erfährt Google zwar auch nicht, wohl aber werden laut Sicherheitsforscher Haupert Daten gespeichert, die auch Zahlungsort und Summe enthalten.

Der Konzern selbst betont, dass dies nur geschehe, um den Bezahlvorgang so bequem wie möglich zu machen. Die Daten würden für keine weiteren Zwecke verwendet.

Kontaktlos bezahlen: was, wenn das Smartphone gestohlen wird?

Realer sind für viele Kunden sowieso andere Sicherheitsaspekte: Was zum Beispiel passiert, wenn jemand das Smartphone klaut oder es abhanden kommt? „Bei Apple Pay ist es so, dass jede Zahlung, egal ob 1000 Euro oder 20 Cent, mit einer Zweifaktor-Authentifizierung abgesichert ist“, sagt Haupert. Heißt: Neben dem einen Faktor, im Besitz des Smartphones zu sein, muss der Nutzer vor jeder Zahlung mit Geräte-Pin, Fingerabdruck oder Face ID seine Identität bestätigen. Bei Google Pay gibt es eine solche Sperre erst ab 25 Euro Zahlbetrag. Theoretisch könnte jemand mit einem fremden Android-Smartphone kleinere Beträge bezahlen – allerdings nicht unbegrenzt und nur bis das Gerät gesperrt ist.

Ob bei größeren Beträgen zusätzlich der Bank-Pin verlangt wird, kann das jeweilige Finanzinstitut festlegen. Das bestimmen weder Google noch Apple. Viele Geldinstitute verlangen eine solche Sicherheitsstufe bei Beträgen ab 50 Euro aufwärts.

Kontaktlos bezahlen: Erkennbar am Wellensymbol am Bezahlterminal

Damit Kunden kontaktlos bezahlen können, muss aber auch der Handel aufrüsten. Ob der Supermarkt oder der Klamottenladen das Verfahren anbietet, können Kunden an einem kleinen Wellensymbol am Bezahlterminal erkennen.

Laut Ulrich Binnebößel, Experte für neue Zahlungssysteme beim Deutschen Handelsverband (HDE) haben circa 85 Prozent der Händler in Deutschland die Schnittstelle zum kontaktlosen Bezahlen bereits integriert. „Wir gehen davon aus, dass sich die restliche Lücke auch sehr schnell schließen wird“, sagt er. Um die Dienste Apple Pay und Google Pay zu nutzen, müssen Händler, die zuvor bereits kontaktloses Bezahlen via Kreditkarte angeboten haben, nicht umrüsten. Die Technik ist dieselbe.

Einige Banken bieten eigene Apps zum kontaktlosen Bezahlen an

Neben den großen Technologiekonzernen Apple und Google bieten einige Banken und Sparkassen schon länger eigene Apps zum kontaktlosen Bezahlen an. So hat auch der Deutsche Sparkassen- und Giroverband, der nun den Dienst von Apple integriert, eine eigene App „Mobiles Bezahlen“ entwickelt. Die gab es aber bislang nur für Android-Kunden und so soll es auch bleiben. Man wolle mit Apple Pay ein Angebot für iPhone-Nutzer schaffen, die eigene App werde man aber weiterführen. „Da wir ein sehr gut funktionierendes Angebot für Android-Nutzer haben, besteht keine Notwendigkeit, auf andere Dienste zurückzugreifen“, so ein Sprecher des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands.

„Vom Sicherheitsaspekt her sind auch die eigenen Apps wie die von der Sparkasse oder der Deutschen Bank mit denen von Apple und Google vergleichbar“, sagt Sicherheitsexperte Haupert. „Bezogen auf den Datenschutz hat eine Bank-eigene App natürlich den Vorteil, dass die Daten bei der Bank bleiben und nicht auf fremde Server gelangen.“

Deutsche Vorbehalte

Europaweite Studie: In Deutschland gibt es einer neuen Studie der Unternehmensberatung PWC zufolge noch große Vorbehalte gegen das Bezahlen mit den Handy. Laut der Befragung von 2500 Bewohnern zehn europäischer Länder nutzten nur fünf Prozent der Deutschen ihr Smartphone zum Bezahlen.

Auf dem letzten Platz: Deutschland erreichte damit den niedrigsten Wert. Eine Hauptsorge sei die Übermittlung persönlicher Daten an Finanzdienstleister. Anders bei den Schweden: Hier haben von den Befragten mit einem Drittel die meisten bereits einmal das Handy zum Zahlen benutzt.