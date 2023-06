Überschwemmung in Italien: Studie untersucht Einfluss des Klimawandels - überraschendes Ergebnis

Teilen

Intensive Regenfälle, wie sie in den vergangenen Wochen über der italienischen Emilia-Romagna niedergingen, sind durch den Klimawandel in dieser Region nicht wahrscheinlicher geworden.

Dieser Artikel liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem Climate.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn Climate.Table am 01. Juni 2023.

Doch Urbanisierung und Landnutzungsänderungen haben das Flutrisiko erhöht. Das ist das zentrale Ergebnis einer neuen Studie der internationalen Forschungsgruppe World Weather Attribution (WWA). Auf der Basis von Wetterdaten und Computermodellen suchten die Forschenden nach Hinweisen auf den Einfluss des Klimawandels auf den Starkregen – und konnten keinen Trend feststellen. Die extrem starken Regenfälle hatten im Mai zu großflächigen Überschwemmungen in der Gegend geführt, bei denen mindestens 17 Menschen starben.

Newsletter von Table.Media Erhalten Sie 30 Tage kostenlos Zugang zu weiteren exklusiven Informationen der Table.Media Professional Briefings – das Entscheidende für die Entscheidenden in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Verwaltung und NGOs.

Das Ergebnis ist überraschend. Bisherige Attributionsstudien kamen oft zu dem Ergebnis, dass die Erderwärmung intensive Regenfälle wahrscheinlicher macht. Denn eine wärmere Atmosphäre kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen, weshalb Starkregen in vielen Weltregionen häufiger und intensiver auftritt. Der Effekt sei auch in der Emilia-Romagna zu beobachten gewesen, teilt die Forschungsgruppe mit. Doch er sei durch Veränderungen in den atmosphärischen Luftströmungen über dem Mittelmeer ausgeglichen worden. „Das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit von Starkregen zu dieser Jahreszeit in dieser bestimmten Region insgesamt unverändert blieb.“

Heftige Überschwemmungen und Erdrutsche kommen demnach in der Geschichte der Emilia-Romagna in Italien immer wieder vor: Extrem starke Regenfälle wie die des gegenwärtigen Frühjahrs sind im Schnitt alle 200 Jahre zu erwarten. Vor den jüngsten Starkregenfällen litt die Region unter einer extremen Dürre – und anders als der Starkregen wurden Hitze und Trockenheit laut einer kürzlich veröffentlichten WWA-Analyse durch den Klimawandel wahrscheinlicher. ae