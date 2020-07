Kipping will Vier-Tage-Woche

Mehr Zeit zum Reisen

In Neuseeland ist die Idee einer viertägigen Arbeitswoche zur Ankurbelung der durch die Corona-Krise schwer gebeutelten Wirtschaft in den Mittelpunkt der gesellschaftlichen Debatte gerückt. Auch Regierungschefin Jacinda Ardern fände das gut .Viele Neuseeländer hätten ihr erzählt, dass sie mehr im eigenen Land reisen würden, wenn sie flexiblere Arbeitszeiten hätten, sagte Ardern bereits Ende Mai nach einem Besuch in der Touristen-Hochburg Rotorua.