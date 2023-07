Keine Baumwolle aus Turkmenistan mehr?

Von: Tobias Schwab

Baumwollpflanze: Turkmenistan gehört zu den zehn weltgrößten Exporteuren von Baumwolle. © Mehedi Hasan/Imago

Baumwolle wird in Turkmenistan unter staatlich organisierter Zwangsarbeit geerntet. Menschenrechtsorganisationen rufen Textilunternehmen deshalb zum Boykott auf. Discounter Lidl bestreitet Verbindungen in das zentralasiatische Land.

Der Discounter Lidl macht nach eigenen Angaben keine Geschäfte mehr mit Textilzulieferern aus Turkmenistan. Die im Open Apparel Registry (OAR), einer kollaborativen Wirtschaftsdatenbank, dokumentierte Verbindung zum Unternehmen Turkmenbasi Tekstil Kompleksi in der turkmenischen Hauptstadt Ashgabat existiere nicht mehr, teilte ein Sprecher von Lidl auf Anfrage mit. „Die Lieferantenbeziehung besteht schon seit 2019 nicht mehr.“ Lidl habe die Plattform OAR aufgefordert, den entsprechenden Eintrag zu löschen.

Nichtregierungsorganisationen im deutschen Textilbündnis hatten Bekleidungshändler kürzlich dazu aufgerufen, Baumwolle aus Turkmenistan zu boykottieren. Hintergrund ist die systematisch staatlich organisierte Zwangsarbeit bei der Ernte in dem zentralasiatischen Land, das zu den zehn größten Exporteuren von Baumwolle gehört. Der Druck von Seiten der Unternehmen sei wichtig, um die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) bei ihren Bemühungen zur Beendigung der Zwangsarbeit in Turkmenistan zu unterstützen, erklärte Berndt Hinzmann, Referent für Wirtschaft und Menschenrechte der NGO Inkota und Vertreter der Zivilgesellschaft im Steuerungskreis des Textilbündnisses.

H&M, Adidas und Primark boykottieren schon

Nach dem Besuch einer „hochrangigen Mission“ der ILO in Turkmenistan, mit dem Ziel, sich ein Bild vom Baumwollsektor zu machen, strebt die UN-Organisation nun eine „Entwicklungskooperation“ an, um der Zwangsarbeit ein Ende zu setzen.

Aus dem Kreis der rund 75 Unternehmen, die dem Textilbündnis angehören, haben sich mit H&M, Adidas und Primark erst drei dem „Baumwollversprechen“ (Turkmen Cotton Pledge) der internationalen Cotton Campaign zum Boykott turkmenischer Ware angeschlossen. Bei Lidl ist eine Entscheidung darüber noch nicht gefallen. „Die Unterzeichnung des Turkmen Cotton Pledge befindet sich derzeit noch in der internen Prüfung“, erklärte der Discounter-Konzern aus Neckarsulm, eine Tochter der Schwarz-Gruppe.

Das Unternehmen lehne „alle Formen der Ausbeutung von Arbeitskräften ab“ und halte „Zwangsarbeit für inakzeptabel“, betonte der Sprecher. „Lidl bekennt sich zu seiner unternehmerischen Sorgfaltspflicht und arbeitet intensiv daran, „die negativen Auswirkungen in unseren Lieferketten zu minimieren, bei Rechteverletzungen effektiv abzuhelfen und unseren Einfluss für positive Veränderungen zu nutzen.“

Transparenz über die unmittelbaren Zulieferer hinaus gefordert

Transparenz im Geschäft mit Textil-Eigenmarken will Lidl mit einer öffentlich einsehbaren Lieferantenliste schaffen. In der aktuellen Aufstellung ist die turkmenische Firma Turkmenbasi Tekstil Kompleksi tatsächlich nicht mehr zu finden. Allerdings listet Lidl auch eine Reihe von Handelspartnern in der Türkei auf. Bekannt ist, dass ein Großteil der turkmenischen Baumwolle in die Türkei exportiert und dort weiterverarbeitet wird. NGOs fordern deshalb eine über die unmittelbaren Zulieferer hinausgehende Transparenz der Lieferkette.

Lidl selbst habe sich zur Transparenz verpflichtet, sagte Inkota-Experte Hinzmann. „Die Rückverfolgbarkeit von Baumwolle kann und muss Lidl deshalb selbst herstellen, indem das Unternehmen von den Geschäftspartnern Informationen über ihre Lieferkette und die Herkunft der Baumwolle einfordert“, sagte Hinzmann.

Öffentlicher Druck hatte auch im Falle von Usbekistan dazu beigetragen, Zwangsarbeit auf Baumwollfeldern des zentralasiatischen Landes zu beenden. Mehr als 330 internationale Marken und Einzelhändler schlossen sich nach 2009 dem Boykott usbekischer Baumwolle an. Mittlerweile gilt Baumwolle von dort nach dem Urteil der ILO als frei von Zwangs- und Kinderarbeit.