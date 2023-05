Kampf gegen Ausbeutung auf der Straße

Von: Pitt von Bebenburg

Inzwischen haben die streikenden Trucker ihre ausstehenden Löhne erhalten. Auf der politischen Bühne geht der Streit weiter. © Michael Schick

Nach dem Ende des Trucker-Streiks in Gräfenhausen sucht der Bundestag nach einer praxistauglichen Lösung für ausländische Lkw-Fahrer.

Bis vor wenigen Monaten interessierten sich nur Fachleute dafür, dass Deutschland bis heute nicht die Straßenverkehrs-Richtlinie der Europäischen Union (EU) umgesetzt hat, obwohl es das bis zum Februar 2022 hätte tun müssen. Das hat sich mit dem aufsehenerregenden Streik der georgischen und usbekischen Lkw-Fahrer im südhessischen Gräfenhausen geändert, der den Blick der Öffentlichkeit auf die prekären Arbeitsbedingungen und miesen Löhne der Trucker gelenkt hat.

Nun endlich kommt das Gesetzgebungsverfahren voran – und zugleich wird deutlich, dass Deutschland viel mehr tun muss, als die Richtlinie umzusetzen, die aus dem Jahr 2020 stammt. Darauf dringen Gewerkschaften, aber auch manche Wirtschaftsverbände. Gelegenheit dazu erhalten sie an diesem Montag in einer Anhörung des Deutschen Bundestags. Ihre Argumente haben die Expertinnen und Experten bereits vorab in schriftlichen Stellungnahmen aufgeführt.

Eine Pflicht der Arbeitgeber, Mindestlöhne zu zahlen und ihre Beschäftigten bei der Sozialversicherung zu melden, sind eigentlich bereits europaweit geregelt – doch immer wieder werden Schlupflöcher genutzt. Die Straßenverkehrs-Richtlinie versucht nun, „Diskrepanzen zwischen der Auslegung, Anwendung und Durchsetzung von Vorschriften für die Entsendung von Arbeitnehmer:innen im Straßenverkehrssektor durch die EU-Mitgliedstaaten zu beseitigen“, wie es in der Stellungnahme des DGB-Beratungsnetzwerks „Faire Mobilität“ heißt. Es unterstützt Fahrerinnen und Fahrer mit Informationen.

Dass die Richtlinie bisher nicht umgesetzt worden sei, bedeute „eine Regelungslücke zu Lasten der Lkw-Fahrer:innen“ und offenbare „die geringe Wertschätzung für die Berufsgruppe“, formuliert der bei der Gewerkschaft Verdi zuständige Bundesfachgruppenleiter Stefan Thyroke. Doch die Gewerkschaften machen deutlich, dass eine bloße Umsetzung der Richtlinie nicht ausreichen würde, um die Probleme in der Praxis zu beseitigen.

Auf dem Rastplatz Gräfenhausen bei Darmstadt hatten sich rund 60 Fahrer geweigert, mit ihren Lastwagen einer polnischen Speditionsfirma weiterzufahren, weil ihnen Löhne verweigert worden seien. Sie hatten ihre Forderungen von gut 300 000 Euro nach fünfwöchigem Streik schließlich ausgezahlt bekommen. Spätestens nach diesem Protest dürfte klar sein, warum in der Branche europaweit eine große Zahl an Facharbeiter:innen fehle, konstatiert „Faire Mobilität“. Täglich würden „Menschen- und Arbeitsrechte gebrochen und Regelungslücken werden ausgenutzt, um die Löhne der Fahrer:innen zu drücken“.

Inzwischen seien zwar alle Forderungen der Fahrer von Gräfenhausen beglichen. „Ob allerdings eines der zentralen Mindestschutzrechte von entsandten Beschäftigten eingehalten wurde, nämlich die Zahlung von sozialversicherungspflichtigem Mindestlohn nach deutschem Recht oder die Ausstellung von Lohnabrechnungen, hat nach unserer Kenntnis bis dato keiner in der Lieferkette überprüft.“ Notwendig sei eine „Durchgriffshaftung für die Einhaltung aller Menschen- und Arbeitsrechte sowie für die Sozialvorschriften“ – also eine Verantwortlichkeit der Auftraggeber für die Subunternehmer der ganzen Lieferkette.

LKW-Verkehr 411 Millionen Lkw-Fahrten werden in Deutschland registriert, die Hälfte davon mit Fahrzeugen, die nicht in der Bundesrepublik zugelassen sind. Dabei gibt es nach Angaben der Gewerkschaft Verdi rund eine halbe Million Kontrollen. Knapp 3,7 Milliarden Tonnen Waren werden dabei gefahren. Der Lkw-Verkehr hat einen Anteil von etwa 72,5 Prozent am gesamten Güterverkehr in Deutschland. Männliche Fahrer sind bei weitem in der Überzahl, Fahrerinnen machen einen Anteil von etwa vier Prozent aus. Dazu zählen etliche Frauen, die mit ihren Partnern unterwegs sind und sich am Steuer abwechseln. Im Bundestag sprechen am Montag Fachleute zur Lage der Fahrerinnen und Fahrer. Die Anhörung ist für 16 bis 17.30 Uhr geplant. Sie wird auf www.bundestag.de gestreamt und ist danach in der Mediathek abrufbar. pit

Daher ist in den vergangenen Wochen insbesondere die Forderung nach verstärkten Kontrollen erhoben worden, etwa aus der Ampel-Koalition in Berlin, aus manchen Bundesländern und dem Europaparlament. Auch das DGB-Netzwerk betont, die Kontrollen im Straßentransport sollten „quantitativ und qualitativ ausgeweitet“ werden.

Doch auch stärkere Kontrollen haben ihre Tücken, wie der „Faire Mobilität“-Branchenkoordinator Michael Wahl der Frankfurter Rundschau erläuterte. „Für Betroffene muss es sich lohnen, an Kontrollen mitzuwirken und die Wahrheit zu sagen“, fordert Wahl. In Deutschland lohne sich das oft nicht, häufig drohten Fahrenden sogar Strafen, fügt er hinzu und nennt ein Beispiel: „Die Arbeitgeber bieten Fahrenden meist keine Möglichkeit, im Hotel zu schlafen. Wenn Fahrende erwischt werden, weil sie am Wochenende mal wieder in der Kabine schlafen müssen, droht in Deutschland nicht nur dem Arbeitgeber eine Strafe, sondern auch der Fahrerin oder dem Fahrer.“ In anderen Ländern würden nur die Unternehmen bestraft.

Ähnlich sei es bei den Kontrollen des Mindestlohns. „In Deutschland kontrolliert der Zoll genau genommen gar nicht den Mindestlohn. Der Zoll treibt nur Steuern und Sozialabgaben ein, die auf den Mindestlohn anfallen“, schildert Wahl. „Solche Kontrolle bringen den einzelnen, ausgebeuteten Fahrenden wenig.“ Besser funktioniere das in anderen Ländern, wo Arbeitsinspektionen die ausgebeuteten Arbeiterinnen und Arbeiter dabei unterstützten, ihre Rechte einzufordern. „Die Arbeitsinspektion in Polen hilft zum Beispiel dabei, Löhne einzutreiben.“

Der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung verfolgt ähnliche Ziele. Sein Vorstandssprecher Dirk Engelhardt dringt darauf, dass internationale Speditionen sich ans Recht halten müssen, um den Unternehmen mit ordentlichen Arbeitsbedingungen keine unfaire Konkurrenz zu machen. In der Stellungnahme des Verbandes für den Bundestag heißt es, „effektive Kontrolle“ sowie „Rechtssicherheit und Transparenz“ seien notwendig. Ergänzend sei „dringend ein umfassendes Informationsangebot zu den jeweiligen Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen des Aufnahmemitgliedsstaates notwendig“.

Skeptisch gegenüber strengeren Regelungen zeigt sich hingegen die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Sie warnt in ihrer Stellungnahme, „dass Unternehmen, die Mitarbeiter im Straßenverkehrssektor nach Deutschland entsenden, nicht mit zusätzlicher Bürokratie belastet werden“ dürften. Die Entsendung von Kraftfahrern nach Deutschland dürfe „nicht weiter erschwert“ werden.