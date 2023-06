Jobben in den Schulferien: Besser mit Vertrag

Die Gastromie gehört zu den beliebtesten Branchen für Ferienjobs. bei Schülerinnen und Schülern. © Imago

Was Schülerinnen und Schüler über Arbeit in den Ferien und die Entlohnung wissen sollten.

Am 22. Juni beginnen im ersten Bundesland, Nordrhein-Westfalen, die Sommerferien. Das Ende der Ferienzeit wird Mitte September von Bayern eingeläutet. Viele Schüler und Schülerinnen wollen in dieser Zeit nicht nur im Freibad entspannen, sondern auch ihren Geldbeutel etwas auffüllen. Aber worauf sollten junge Leute achten, wenn sie sich etwas dazu verdienen wollen? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Ab welchem Alter darf man einen Ferienjob haben?

Laut dem Jugendarbeitsschutzgesetz zählt als Kind, wer unter 15 Jahre alt ist. Grundsätzlich ist die Beschäftigung von Kindern in Deutschland zwar verboten, im Alter von 13 bis 15 Jahren gelten jedoch Ausnahmen: Wenn die Eltern zustimmen und die Beschäftigung leicht und für Kinder geeignet ist, sind bis zu zwei Stunden Arbeit täglich erlaubt – in landwirtschaftlichen Familienbetrieben auch bis zu drei Stunden. Außerdem muss die Arbeitszeit zwischen acht und 18 Uhr stattfinden und darf nicht vor oder während des Schulunterrichts liegen.

Welche Arten von Ferienjobs sind erlaubt?

Kinder und Jugendliche dürfen nicht in Verhältnissen arbeiten, die ihre physische oder psychische Leistungsfähigkeit übersteigen. „Gefährliche Arbeiten sind für Kinder und Jugendliche unter 18 generell tabu. Erlaubt sind leichte Tätigkeiten, zum Beispiel Gartenarbeit, Zeitung austragen oder Botengänge. Schwere körperliche oder gefährliche Tätigkeiten sind für Jugendliche verboten“, sagt Kristof Becker, Bundesjugendsekretär beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), in einer Mitteilung. Akkordarbeit ist nicht erlaubt. Also Arbeit, deren Entgelt nicht nach der aufgewendeten Arbeitszeit, sondern nach dem erzielten Arbeitsergebnis bemessen wird.

Wie findet man einen Ferienjob?

Wer die eigenen Interessen kennt, findet mit ein bisschen Eigeninitiative schnell einen Ferienjob. Entweder hört man sich in seinem Bekanntenkreis um oder hält in der Stadt die Augen auf. Sucht jemand nach Nachhilfe in einem bestimmten Schulfach? Hängen Gesuche nach Ferienaushilfen in den Schaufenstern von Läden? Braucht ein Restaurant oder eine Bar in der Innenstadt Kellner und Kellnerinnen? Aber auch im Internet gibt es viele Anzeigen und Stellenangebote – meist reicht eine einfache Google-Suche aus. Und wenn alle Stricke reißen, gibt es immer noch die Initiativbewerbung: sich einfach mal im Laden vorstellen und fragen.

Wie viel verdient man in einem Ferienjob?

Das Mindestlohngesetz gilt ebenfalls für Ferienarbeit. Jedoch haben nur Jugendliche ab 18 Jahren Anspruch auf den Mindestlohn, der seit vergangenem Oktober bei zwölf Euro pro Stunde liegt. Für unter 18-Jährige ohne abgeschlossene Berufsausbildung gilt das Mindestlohngesetz nicht. Das bedeutet: Wie viel Geld man als Minderjährige:r in einem Ferienjob bekommt, entscheidet die Firma. In der Regel sind je nach Tätigkeit fünf bis 15 Euro pro Stunde üblich.

„Auf jeden Fall sollte jede Schülerin und jeder Schüler nur mit einem Vertrag in der Hand einen Ferienjob beginnen. Der muss vorher abgeschlossen werden und ganz klar Aufgaben, Arbeitszeiten und die Bezahlung regeln“, rät Kristof Becker vom DGB.

Wie sieht es mit den Arbeitszeiten aus?

Jugendliche ab 15 Jahren dürfen bis zu acht Stunden am Tag arbeiten, aber nicht mehr als 40 Stunden die Woche – und das für maximal vier Wochen im Jahr. Nachts zwischen 20 und sechs Uhr sowie an Samstagen, Sonn- und Feiertagen ist die Arbeit für Jugendliche verboten. Aber auch hier kennt das Jugendarbeitsschutzgesetz Ausnahmen. So dürfen Jugendliche in Gaststätten, Krankenhäusern oder Altenheimen auch an Wochenenden und Feiertagen beschäftigt werden. Und in der Gastronomie dürfen Jugendliche ab 16 Jahren bis 22 Uhr jobben.