Job mit schlechtem Image

Von: Tatjana Coerschulte

Viele zögern damit, Hausarbeit auszulagern. © Imago

Bei der Schwarzarbeit im Haushalt ist Deutschland Spitzenreiter in Europa. Geplante staatliche Gutscheine lassen auf sich warten.

Bad putzen, Wäsche falten, Boden wischen: In allen Haushalten fallen diese und mehr Arbeiten täglich an - und in vielen erzeugen sie Unlust und Streit. Hausarbeit, meist nicht oder schlecht bezahlt, hat ein mieses Image. „Die Geringschätzung der Hausarbeit an sich hat eine lange Tradition bei uns“, sagt die Ökotrophologin Mareike Bröcheler, die ihre Dissertation an der Universität Gießen über haushaltsnahe Dienstleistungen verfasst hat.

Hausarbeit, die Versorgung von Kindern und älteren Familienmitgliedern - das galt lange als reine Privatsache und zudem als Domäne der Frauen. Obwohl nun aber in den vergangenen Jahrzehnten sowohl der Anteil erwerbstätiger Frauen als auch die Scheidungsrate gestiegen ist, tragen Frauen weiter den Hauptanteil an häuslicher Arbeit. Gleichzeitig geben sie in Umfragen unverändert an, dass Hausarbeit für sie der größte Stressfaktor sei, noch vor dem Job.

„Bis heute tut man sich schwer damit, Hausarbeit auszulagern, obwohl der Bedarf da ist“, stellt Mareike Bröcheler fest. Die Hausarbeit gegen Bezahlung an Menschen abzugeben, die nicht zur Familie gehörten, werde als Privileg empfunden. „Familien und Alleinerziehende haben Blockaden, diese Ressourcen zu nutzen“, sagt Bröcheler.

Das liegt zum einen daran, dass jemand, der diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchte, erst einmal selbst genug Geld verdienen muss, um sie bezahlen zu können. Aber auch das Bewusstsein ist ein Knackpunkt. „Der Wert der Hausarbeit muss erkannt werden, so dass sich auch die Zahlungsbereitschaft erhöht“, schrieb der Kölner Wirtschaftsprofessor Dominik Enste 2018 in einer Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Ihm zufolge geben Menschen, die sich durch Unterstützung im Alltag „Zeit kaufen“, eine höhere Lebenszufriedenheit an. Aber: Der Großteil der Haushalte tätige entsprechende Ausgaben nicht, selbst wenn das Einkommen es erlauben würde. Deswegen müsse den Menschen klar gemacht werden, dass der Kauf von Zeit zufriedener mache als der von Konsumgütern, folgerte der Ökonom.

Wenn doch Geld für haushaltsnahe Dienstleistungen ausgegeben wird, dann meist unter der Hand. In Deutschland arbeiten 90 bis 95 Prozent der Haushaltshilfen schwarz, also unversteuert und ohne Sozialversicherungen - Deutschland ist damit Spitzenreiter in Europa. Bereits der siebte Familienbericht der Bundesregierung aus dem Jahr 2005 stellte fest, dass private Haushalte in Deutschland den Sektor mit dem höchsten Anteil illegaler Beschäftigung darstellen. „Das ist ein Bereich, der auch von der Politik nicht gern betrachtet wird“, sagt die Frankfurter Sozialwissenschaftlerin Helma Lutz, die sich in etlichen Studien mit der Situation ausländischer Arbeitskräfte in der Haus- und Sorgearbeit beschäftigt hat. Die meisten von ihnen würden den Haushaltsjob als Übergangslösung ansehen, sagt Helma Lutz. Eine Identifikation der Frauen mit dieser Arbeit fehle, bestätigt Behshid Najafi, die in Köln jahrzehntelang in einer von ihr gegründeten Beratungsstelle für Migrantinnen tätig war. Die mangelnde Identifikation wiederum ist ein Grund, warum sich nur vereinzelt Netzwerke herausbilden.

Das läuft in anderen Ländern besser: In Spanien sind Haushaltshilfen in einer Interessensvertretung organisiert. In Italien können sie als Fachkraft aus dem Ausland angeworben werden, was in Deutschland für Pflegekräfte möglich ist, aber nicht für Haushaltshilfen. In Belgien haben alle Haushalte Anspruch auf Gutscheine für haushaltsnahe Dienstleistungen, auch Schweden bezuschusst diese. In Frankreich können Arbeitgeber:innen Gutscheine ausgeben, die vom Staat bezuschusst werden.

In Deutschland gestalten sich solche Bemühungen, Bürgerinnen und Bürger zu entlasten, zäh. Anläufe dazu gab es schon vor über 20 Jahren, entsprechende Vorlagen des damaligen Finanzministers Hans Eichel (SPD) blieben folgenlos. Die amtierende Ampel-Regierung schließlich hat 2021 in ihrem Koalitionsvertrag die Einführung von Gutscheinen für haushaltsnahe Dienstleistungen vereinbart. Im Januar 2022 jubelten erste Zeitungen: „Haushaltsschecks: So viel Geld sollen Familien ab 2023 bekommen!“. Passiert ist seither - außer Prüfen und Planen - wenig.

Dabei gibt es für die Haushaltsschecks längst ein Vorbild, das im Südwesten Deutschlands getestet wurde. Von März 2017 bis Februar 2019 lief in den Bezirken der Arbeitsagenturen Aalen und Heilbronn in Baden-Württemberg als bundesweiten Modellregionen ein Projekt, mit dem Berufstätige, Wiedereinsteigende und Arbeitslose gezielt bei der Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Haushalt unterstützt werden sollten. Dabei erhielten Frauen und Männer Haushaltsgutscheine, wenn sie minderjährige Kinder und/oder pflegebedürftige Angehörige hatten und entweder in ihren Beruf zurückkehren, ihre Wochenarbeitszeit erhöhen oder trotz familiärer Beanspruchung nicht reduzieren wollten. Die Gutscheine konnten bei Dienstleistungsfirmen eingelöst werden, die ihr Personal überwiegend sozialversicherungspflichtig beschäftigen.

Nach Angaben des baden-württembergischen Wirtschaftsministeriums in Stuttgart zeigte sich, dass überwiegend Mütter um die 40 Jahre das Angebot nutzten, die meisten davon hätten zum ersten Mal haushaltsnahe Dienstleistungen in Anspruch genommen. Die Gutscheine seien vor allem für Putzen, Bügeln und Waschen eingesetzt worden, sagt eine Sprecherin. Die Teilnehmenden seien an der Belastungsgrenze gewesen, die Gutscheine hätten wesentlich zu einer besseren Vereinbarung von Beruf und Familienaufgaben beigetragen.

Der volkswirtschaftliche Effekt: 80 Prozent der Teilnehmenden nutzten den Gutschein, um eine Reduzierung ihrer Arbeitszeit zu verhindern. 20 Prozent stockten ihre Arbeitszeit um bis zu drei Stunden auf. Als Hemmnis habe sich das regional geringe Angebot von Dienstleistungsunternehmen herausgestellt, sagt die Sprecherin. Neue sozialversicherungspflichtige Jobs seien bei den Firmen kaum entstanden, was auch mit der begrenzten Laufzeit zusammenhänge.

Das wissenschaftlich begleitete, vom damaligen Bundesfamilienministerium initiierte Modellprojekt sollte zeigen, ob ein deutschlandweiter Einsatz der Haushaltsgutscheine sinnvoll ist. Vier Jahre später ist nichts passiert, außer dass nun das Bundesarbeitsministerium Haushaltsgutscheine plant. Einer Sprecherin in Berlin zufolge soll es neben der steuerlichen Förderung „Haushaltsguthaben“ geben, das sind Zuschüsse. Sie sollten vorerst Familien mit Kindern, insbesondere Alleinerziehenden, und pflegenden Angehörigen zugute kommen.

Bis es soweit ist, könnte es noch dauern: Die Helferinnen und Helfer sollen über eine digitale Plattform oder App vermittelt werden. Derzeit würden die Voraussetzungen geprüft, die für die Entwicklung einer solchen App oder Plattform erfüllt sein müssten, sagt die Sprecherin.