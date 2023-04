IWF sieht Risiken im Finanzsystem

Von: Stephan Kaufmann

Die geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds, Kristalina Georgieva, spricht auf der IWF-Tagung in Washington. © dpa

Die Rivalität der Großmächte bestimmt zunehmend die globalen Kapitalflüsse. Das ist gefährlich, glaubt der Internationale Währungsfonds.

Die globalen Finanzmärkte durchleben schwere Zeiten: Hohe Inflation, steigende Zinsen, Ukrainekrieg und nachlassendes Wirtschaftswachstum lassen die Risiken wachsen, dazu kommt eine schwelende Schuldenkrise im globalen Süden. Der Untergang einiger mittelgroßer Banken in den USA hat kürzlich gezeigt, wie nah eine große Krise sein kann. Dazu kommt nun ein Problem grundsätzlicherer Art: Der Internationale Währungsfonds (IWF) warnt vor einer „Fragmentierung“ des Weltfinanzmarktes im Zuge geopolitischer Rivalitäten.

Insbesondere die USA nutzen ihre zentrale Stellung als globales Finanzzentrum dazu, die Kapitalflüsse nach ihren politischen Erwägungen zu lenken. Das, so der IWF, könne nicht nur Wachstum kosten. Die Politisierung des Finanzsektors macht grenzüberschreitende Kapitalflüsse unsicherer, schafft neue Risiken und erschwert die Betreuung der kommenden Krisen.

In den vergangenen Jahrzehnten wurde der globale Finanzsektor durchgreifend liberalisiert. So entstand ein weltweiter Markt für Kapital, auf dem Aktien ebenso gehandelt werden wie Schuldpapiere, Rohstoffe und Derivate. Sein Volumen ist riesig, allein die grenzüberschreitenden Verbindlichkeiten belaufen sich auf mehr als das Doppelte der Weltwirtschaftsleistung. Dazu addieren sich internationale Aktienbestände und Direktinvestitionen. Beheimatet ist dieser Markt vor allem in den USA sowie Japan und Westeuropa. Dort sammelt sich das anlagesuchende Kapital der Welt und wird global investiert, immer auf der Suche nach hohen Renditen. Es ist das Steuerungszentrum der Weltwirtschaft.

Doch dieser freie Fluss an Investitionen wird zunehmend eingeschränkt. „Es droht ein neuer kalter Krieg, der die Welt in rivalisierende Wirtschaftsblöcke aufteilt“, sagte IWF-Chefin Kristalina Georgieva im Vorfeld der laufenden Frühjahrstagung des Fonds. Wachsende Spannungen, so Georgieva, könnten plötzliche Kapitalabflüsse bewirken und die daraus folgende erhöhte Unsicherheit stelle eine Gefahr für die makroökonomische Stabilität dar. Denn, das hat die Vergangenheit gezeigt: Von Finanzturbulenzen bleibt die Realwirtschaft nicht verschont.

Arme Länder sind anfällig

Die „finanzielle Fragmentierung“ ist an vielen Stellen zu beobachten. Immer zahlreichere Wirtschaftssanktionen des Westens unterbinden den Geldfluss in sanktionierte Länder, der prominenteste Fall ist Russland. Mit dem Einfrieren der russischen Devisenreserven wurde zudem dem Rest der Welt demonstriert, dass auch Investitionen in US- oder europäische Staatsanleihen keine sichere Anlage sind, sondern einem politischen Vorbehalt des Westens unterstehen.

Immer zahlreicher werden auch die Investitionsbeschränkungen, die die US-Regierung erlässt, um den Aufstieg Chinas zum technologischen Konkurrenten zu verhindern. Dass der E-Autobauer Tesla in Shanghai eine neue Batteriefabrik bauen will, kommentierte in dieser Woche Mike Gallagher, der republikanische Vorsitzende des Sonderausschusses des US-Repräsentantenhauses für die Kommunistische Partei Chinas, mit dem Satz: „Ich bin darüber besorgt“.

Laut IWF haben die grenzüberschreitenden Direktinvestitionen in Fabriken und Anlagen zwischen geopolitisch verbundenen Wirtschaftsräumen in den vergangenem Jahrzehnten überdurchschnittlich stark zugenommen. „Offensichtlich treiben geopolitische Präferenzen immer stärker die geografische Aufteilung von Direktinvestitionsflüssen“, so der Fonds.

Das Gleiche gilt für grenzüberschreitende Bankkredite oder Portfolioinvestitionen in Aktien oder Anleihen. Der IWF hat untersucht, was mit ihnen geschieht, wenn zwei Länder zunehmend unterschiedliche Positionen in den UN-Vollversammlungen einnehmen. Bauen sich solche Spannungen auf, so senkt das den bilateralen Fluss von Finanzinvestitionen und Bankkrediten um ungefähr 15 Prozent. „Besonders empfindlich auf geopolitische Spannungen reagieren Investmentfonds“, so der IWF.

Diese schrittweise Aufteilung des Weltmarkts für Kapital und Kredit beunruhigt den IWF. Denn im Zuge der Fragmentierung könnten sich Investitionen immer stärker auf bestimmte, geopolitisch verbündete Räume konzentrieren, während andere Länder zurückblieben. Wahrscheinlicher werden auch plötzliche umfangreiche Abflüsse aus bestimmten Regionen im Falle geopolitischer Spannungen. „Schwellen- und Entwicklungsländer sind besonders anfällig für Umschichtungen“, so der IWF. Plötzliche Abflüsse können ebenso plötzliche Neubewertungen von Finanzanlagen bewirken, die tiefe Löcher in die Bankbilanzen reißen.

„Unbeabsichtigte Folgen“

„Die Einführung von finanziellen Beschränkungen, erhöhte Unsicherheit und Kapitalflucht können die Fähigkeit von Banken und Staaten einschränken, sich auf dem Finanzmarkt zu refinanzieren, es drohen steigende Zinsen“, warnt der Fonds. Das globale Finanzsicherheitsnetz wiederum beruhe auf gegenseitiger Kooperation. „Letztlich sollten sich Politiker der Tatsache bewusst sein, dass die Einschränkung von Kapitalflüssen zum Wohle der nationalen Sicherheit unbeabsichtigte Folgen haben kann“, mahnte Georgieva und verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass aktuell mehr als die Hälfte der ärmsten Länder der Welt und ein Viertel aller Schwellenländer in einer prekären Schuldensituation seien.