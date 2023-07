Investitionen für den Klimaschutz können sich nur reiche Länder leisten

Von: Stephan Kaufmann

Teilen

Klimaschutz und saubere Energieerzeugung kosten Geld. © IMAGO/Andreas Franke

Europa, China und die USA investieren in die Zukunft. Arme Länder können nicht mithalten.

Die aktuelle Hitzewelle macht die Notwendigkeit verstärkten Klimaschutzes für alle spürbar. Zwar wachsen die weltweiten Investitionen in CO2-sparende Technologien und Verfahren rasch an. Doch bleiben sie hinter dem zurück, was nötig wäre. Vor allem aber sind sie extrem ungleich verteilt: Während sich die USA, die EU und China ein Rennen um die Führungspositionen in den grünen Märkten der Zukunft liefern, fallen die ärmeren Länder weit zurück. Diese Ungleichheit wird sich vergrößern, da angesichts hoher Schulden und steigender Zinsen der Globale Süden unter Sparzwang steht.

Die Rettung der Welt vor der Klimakatastrophe wird vor allem als Geldfrage behandelt: Laut dem Welt-Investitionsreport 2023 der Internationalen Energieagentur (IEA) fließen dieses Jahr global rund 1,7 Billionen Dollar in erneuerbare Energien, E-Mobilität, Effizienz, Netze und weiteres – das wären 100 Milliarden mehr als im Vorjahr und 500 Milliarden mehr als 2019. Doch das reicht noch nicht, laut IEA sind bis 2030 weitere 1,2 Billionen Dollar nötig, um den Klimawandel abzubremsen. Die Finanzagentur Bloomberg rechnet bis 2050 sogar mit rund sieben Billionen Dollar pro Jahr an erforderlichen Ausgaben.

Investitionsboom fürs Klima durch staatliche Förderprogramme

Angetrieben wurde der Investitionsboom der vergangenen Jahre laut IEA wesentlich durch staatliche Förderprogramme wie den Inflation Reduction Act in den USA, dem Green Deal der EU und ähnlichen Maßnahmen der chinesischen Regierung. Dadurch versuchten die drei Blöcke „ihre Industrien in den aufstrebenden Clean-Energy-Märkten zu stärken“, so die Agentur. Alle drei sehen den Klimaschutz als ihre Wirtschaftswachstumsstrategie. „Die Wettbewerbsfähigkeit unserer gesamten Wirtschaft muss aufrechterhalten werden“, erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im März bei der Vorstellung des Net Zero Industry Act. Um das zu erreichen, so von der Leyen, „müssen wir uns einen Vorsprung verschaffen, müssen unsere industrielle Basis stärken“.

Während also Europa, die USA und China mit Billionen um die Führungsrolle kämpfen, fällt der Rest der Welt zurück. Von den globalen Cleantech-Investitionen 2022 entfielen 84 Prozent auf die reicheren Länder plus China, errechnet die IEA. Im Zeitraum seit 2021 waren es über 90 Prozent. Zwar gebe es einige ermutigende Signale wie die starken Solarinvestitionen in Indien und Brasilien sowie wachsende Ausgaben der Ölexportstaaten des Nahen Ostens. Dennoch „übersteigen allein die Investitionszuwächse der fortgeschrittenen Ökonomien plus China die gesamten Klimaschutzinvestitionen aller anderen Staaten“, so die IEA. Vor allem diese „geografischen Ungleichgewichte“ müssten angegangen werden. Schließlich produzierten die Länder außerhalb der EU, den USA, China und Japan 44 Prozent aller CO2-Emissionen weltweit.

Steigende Zinsen für Kredite erschweren dem globalen Süden Investitionen fürs Klima

Behindert werde der Klimaschutz in vielen ärmeren Ländern durch ungünstige Rahmenbedingungen, überschuldete Versorgungsunternehmen und hohe Kapitalkosten, erklärt die IEA. Im Fall von E-Autos führt das zum Beispiel dazu, dass „die Elektromobilität in vielen Staaten mit niedrigeren Einkommen nach wie vor keine große Rolle spielt“, so die Deutsche Bank. In Ländern mit Stromknappheit oder mit einem hohen lokalen Aufkommen an konventionellen Biokraftstoffen sei vorerst nicht mit einer massiven Umstellung auf batterieelektrische Mobilität zu rechnen.

Zu den strukturellen Problemen des Globalen Südens bei der ökologischen Transformation kommen auch die steigenden Zinsen für Kredite, die viele ohnehin hoch verschuldete Staaten besonders hart treffen und die Kapitalkosten weiter in die Höhe treiben. Insbesondere die Länder des afrikanischen Kontinents leiden damit unter Schocks, „die sie nicht verursacht haben“, sagte vergangene Woche Kristalina Georgieva, Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF).

Globaler Klimaschutz. © FR

Denn die steigenden Zinsen haben ihre Quelle in den Industrieländern, ebenso wie große Teile des Klimawandels. „Bis 2021 hat Afrika lediglich 2,8 Prozent der kumulierten CO2-Emissionen der Welt produziert, die USA dagegen 25 Prozent“, sagte Georgieva. Afrika leide überdurchschnittlich unter extremer Hitze und Fluten, was die Ökonomien des Kontinents zwischen fünf und 15 Prozent ihrer jährlichen Wirtschaftsleistung koste.

Vom erwarteten Boom der klimafreundlichen Technologien bleiben die ärmeren Länder dagegen wohl ausgeschlossen. Eingeordnet in die Industriestrategien der reicheren Staaten dienen sie nur als Quellen benötigter Bodenschätze. So dient die jüngste Rohstoff-Verordnung der EU lediglich dazu, „Europas Wohlstand abzusichern“, kritisierte die Nichtregierungsorganisation Brot für die Welt. „Die zugedachte Rolle der Länder im Globalen Süden bei der ökologischen Transformation in Europa ist klar und eindeutig: Sie werden weiterhin auf die Rolle des Rohstofflieferanten reduziert.“