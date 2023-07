Nur 1543 Euro Rente im Schnitt: „Beschämende Bilanz“

Von: Hannes Niemeyer

Laut eines neuen Berichtes kriegen Seniorinnen und Senioren in Deutschland nach 45 Versicherungsjahren im Schnitt nur 1543 Euro Rente. „Beschämend“, findet Dietmar Bartsch.

München – Seit dem 1. Juli 2023 gilt die neue Rentenanpassung in Deutschland. Seniorinnen und Senioren erhalten seitdem mehr Geld. In Zeiten hoher Inflation und steigender Preise fällt die Erhöhung allerdings wohl kaum groß ins Gewicht. Wie kritisch die Lage allgemein bei der Rentenpolitik in Deutschland ist, zeigt nun ein neuer Bericht. Und zu diesem werden bereits empörte Stimmen laut.

Nach mindestens 45 Versicherungsjahren erhalten die Deutschen laut dem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) im Durchschnitt eine monatliche Rente von 1543 Euro. Das gehe aus einer Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine schriftliche Anfrage des Linken-Bundestagsfraktionschefs Dietmar Bartsch hervor. Der Unterschied zwischen Frauen und Männern beträgt demnach mehrere hundert Euro: Männer kämen nach 45 Versicherungsjahren auf eine Rente von durchschnittlich 1637 Euro und Frauen auf 1323 Euro monatlich.

Nach 45 Versicherungsjahren Durchschnittsrente bei 1543 Euro – Unterschiede zwischen Ost und West

Und nicht nur zwischen den Geschlechtern, auch zwischen den Landesteilen variiert der Betrag demnach. In Westdeutschland bekommen Männer und Frauen demnach nach 45 Jahren in der Rentenversicherung durchschnittlich 1605 Euro im Monat. Im Osten seien es hingegen nur 1403 Euro im Monat.

Zahlen, die in der Bundespolitik mit scharfer Kritik versehen werden. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch etwa sieht in den durchschnittlichen 1543 Euro Rente nach 45 Jahren Arbeit „eine beschämende Bilanz der Rentenpolitik der letzten zwei Jahrzehnte“. Dass Frauen und Ostdeutsche deutlich weniger erhielten, zeige, „dass wir weit entfernt sind von einem gerechten System auskömmlicher Renten“, so Bartsch gegenüber dem RND.

Laut einem Bericht liegt die durchschnittliche Rente nach 45 Versicherungsjahren nur bei 1543 Euro. © Jan Woitas / dpa

Durchschnitts-Rente nur bei 1543 Euro: Bartsch fordert Erhöhung und Inflationsausgleich

Bartsch sieht die Schuld vor allem in dem im europäischen Vergleich zu geringen Rentenniveau und fordert daher eine weitere Rentenerhöhung in Deutschland. Zudem spricht er sich gegenüber dem RND für „eine außerordentliche Rentenerhöhung von 10 Prozent als Inflationsausgleich für alle Rentner“ aus. Es dürfe nicht passieren, dass „Minister, Staatssekretäre und Pensionäre 3000 Euro Inflationsprämie kassieren, aber Rentner real weiter Kaufkraft verlieren.“

Deutschland brauche ein deutlich höheres Rentenniveau, mahnte Bartsch in dem Interview. „Dies kann finanziert werden durch eine große Rentenreform hin zu einer ‚Rentenkasse für alle‘ - eine Versicherung, in die alle Erwerbstätigen einzahlen: auch Beamte, Selbstständige und vor allem Abgeordnete und Minister.“

