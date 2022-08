Teilen



Ukraine-Krieg, Inflation, Rezessionssorgen – viele Anleger sind angesichts des Kapitalmarktumfeldes verunsichert. Steht das Schlimmste an den Börsen womöglich noch bevor? Dr. Bert Flossbach, Chef des Kölner Vermögensverwalters Flossbach von Storch, analysiert die Lage im Gastbeitrag.

Köln – Selten hat es so viele verschiedene Krisenherde und damit Unwägbarkeiten zur gleichen Zeit gegeben. Der barbarische Krieg in der Ukraine und das damit verbundene Leid. Die andauernde Corona-Pandemie, von der Chinas Regierung glaubt, sie weiterhin bekämpfen zu können, indem sie ganze Metropolregionen abriegelt – und damit die ohnehin instabilen Lieferketten brechen lässt. Nicht zu vergessen die Inflation, die, getrieben von Krieg und Pandemie, immer neue Höhen erklimmt.

Weltweit werden Menschen durch höhere Preise für Energie, Nahrungsmittel und andere lebensnotwendige Dinge belastet; der Wert ihrer Ersparnisse wird geschmälert. Die Notenbanken stehen vor einer Herkulesaufgabe: Wie lässt sich die Inflation wirksam eindämmen – ohne dabei die Konjunktur abzuwürgen? Und ohne dabei die Schuldner, die sich in den vergangenen Jahren vollgesogen haben mit billigem Geld, nicht zu überfordern?

Stimme der Ökonomen

Klimawandel, Lieferengpässe, Corona-Pandemie: Wohl selten zuvor war das Interesse an Wirtschaft so groß wie jetzt. Das gilt für aktuelle Nachrichten, aber auch für ganz grundsätzliche Fragen: Wie passen die milliarden-schweren Corona-Hilfen und die Schuldenbremse zusammen? Was können wir gegen die Klimakrise tun, ohne unsere Wettbewerbsfähigkeit aufs Spiel zu setzen? Wie sichern wir unsere Rente? Und wie erwirtschaften wir den Wohlstand von morgen?

In unserer neuen Reihe Stimme der Ökonomen liefern Deutschlands führende Wirtschaftswissenschaftler in Gastbeiträgen ab sofort Einschätzungen, Einblicke und Studien-Ergebnisse zu den wichtigsten Themen der Wirtschaft – tiefgründig, kompetent und meinungsstark.