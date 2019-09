Rätselhafter Zeitpunkt: Deutschland wichtigster Autolobbyist tritt während IAA zurück

VDA-Chef Mattes

Der Verband der deutschen Automobilindustrie muss sich einen neuen Chef suchen: Ausgerechnet während der IAA kündigt VDA-Chef Mattes seinen Rückzug an.

Berlin/Frankfurt am Main - Der Präsident des Verbands der Automobilindustrie, Bernhard Mattes, legt zum Jahresende sein Amt nieder. Mattes werde sich neuen Aufgaben zuwenden, teilte der VDA am Donnerstag mit.

Die Ankündigung kommt zu einem überraschenden Zeitpunkt: Aktuell läuft in Frankfurt am Main die Internationale Automobil-Ausstellung (IAA). Die IAA, eine der wichtigsten Automessen der Welt, wird vom Verband der Automobilindustrie veranstaltet. Am Donnerstag hatte auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) die Messe besucht.

Weitere Informationen in Kürze.

dpa/fn