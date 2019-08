IAA 2019 Frankfurt: Programm mit Öffnungszeiten, Anreise und allen Infos

Die IAA 2019 öffnet am 12. September in Frankfurt ihre Pforten.

IAA 2019 in Frankfurt

von Ulrich Weih

Die Internationale Automobil Ausstellung startet demnächst in Frankfurt. Wann sind die Öffnungszeiten? Was kosten die Tickets? Was sind die Highlights?

Die IAA 2019 findet vom 12. bis 22. September 2019 in Frankfurt auf dem Messegelände statt. Die Internationale Automobil Ausstellung zählt zu den wichtigsten Automessen der Welt und präsentiert alle zwei Jahre die neuen Modelle der PKW-Hersteller, Produkte der Zulieferindustrie und Konzepte für künftige Mobilitätslösungen. Wir haben alle Informationen zur IAA 2019 in Frankfurt für Sie zusammengestellt.

Öffnungszeiten der IAA 2019

Die Automobil Ausstellung öffnet am 12. und 13. September zunächst nur für Fachbesucher, vom 14. bis 22. September sind dann die sogenannten Publikumstage - dann ist die Messe für alle geöffnet.

An den Publikumstagen ist die Automobilausstellung täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet, am 20. September, dem sogenannten „After-Work-Day“, von 11 bis 21 Uhr.

IAA 2019: Tickets und Preise

Tagesticket Werktag (16. - 20.09., ab 9 Uhr): 13 Euro (Online) / 15 Euro (Kasse)

(16. - 20.09., ab 9 Uhr): 13 Euro (Online) / 15 Euro (Kasse) Tagesticket Wochenende (14., 15., 21. oder 22.09., 9 Uhr): 15 Euro (Online) / 17 Euro (Kasse)

(14., 15., 21. oder 22.09., 9 Uhr): 15 Euro (Online) / 17 Euro (Kasse) Nachmittagsticket (16.-20.09., ab 15 Uhr): 9 Euro (Online) / 11 Euro (Kasse)

(16.-20.09., ab 15 Uhr): 9 Euro (Online) / 11 Euro (Kasse) Familienticket (2 Erwachsene und 3 Kinder bis 14 Jahre, inkl. Gutschein für 2 Getränke): 35 Euro (Kasse)

(2 Erwachsene und 3 Kinder bis 14 Jahre, inkl. Gutschein für 2 Getränke): 35 Euro (Kasse) Tagesticket Schüler, Studenten, Azubis (14. - 22.09.): 8,50 Euro (Online) / 8,50 Euro (Kasse)

(14. - 22.09.): 8,50 Euro (Online) / 8,50 Euro (Kasse) Tagesticket ermäßigt :8,50 Euro (Kasse)

:8,50 Euro (Kasse) Nachmittagsticket ermäßigt : 5,50 (Kasse)

: 5,50 (Kasse) Geschenkticket (2-Tages-Ticket, an zwei aufeinanderfolgenden Publikumstagen gültig): 19 Euro (Online)

(2-Tages-Ticket, an zwei aufeinanderfolgenden Publikumstagen gültig): 19 Euro (Online) Kinder bis 6 Jahre, Rollstuhlfahrer und Behinderte: Eintritt frei

Online-Portal für Tickets: tickets.iaa.de

Anreise zur Automobil Ausstellung

Am besten reisen Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur IAA nach Frankfurt. Die Deutsche Bahn bietet ein Veranstaltungsticket an - zum Festpreis kommen Sie von jedem DB-Bahnhof nach Frankfurt.

Einfache Fahrt mit Zugbindung:

2. Klasse 54,90 Euro

1. Klasse 89,90 Euro

Einfache Fahrt flexible Fahrzeiten:

2. Klasse 74,90 Euro

1. Klasse 109,90 Euro

Sie können auch mit dem Fernbus nach Frankfurt kommen. Inhaber eines IAA-Tickets erhakten beim Anbieter FlixBus erhalten Sie 10 Prozent Rabatt auf den Fahrpreis.

Vom Frankfurter Hauptbahnhof können Sie in ca 15 Minuten zu Fuß zur Messen laufen. Oder Sie fahren mit einem Taxi. Am einfachsten geht es jedoch mit dem ÖPNV.

Vom Hauptbahnhof fahren die Straßenbahnlinien 16 und 17 zur Messe. Sie können auch die S-Bahn-Linien S3, S4, S5 und S6 verwenden. Aussteigen müssen Sie jeweils an der Station „Festhalle/Messe“.

Autofahrer aufgepasst: Frankfurter Innenstadt ist Umweltzone

Das IAA-Messegelände liegt in der Umweltzone von Frankfurt. ihr Fahrzeug benötigt also die grüne Umweltplakette, um in Frankfurt unterwegs sein zu dürfen. Die offiziellen Besucherparkplätze liegen jedoch - mit Ausnahme des Parkplatzes „Gleisdreieck“ - außerhalb der Umweltzone.

Highlights der IAA 2019

Klar, Auto-Enthusiasten fiebern sicherlich den Auto-Neuheiten von Porsche, Audi und Co entgegen. Allerdings haben viele Hersteller ihre Teilnahme an der IAA 2019 abgesagt. Die großen französischen Marken Citroën, Peugeot und Renault bleiben weg, aber auch die Japaner Toyota, Nissan, Mazda und Mitsubishi sind in Frankfurt nicht vertreten. Gleiches gilt für Volvo, Dacia, Cadillac, Chevrolet und eine ganze Reihe anderer namhafter Hersteller.

IAA Test Drive

Ihnen genügt das Anschauen der neuen Modelle in den Messehallen nicht? Sie wollen selbst mal ausprobieren, ob der Wagen auch hält, was er optisch verspricht? Beim Test Drive können Sie bis zu 50 Fahrzeuge auf dem Freigelände F10 einer ausgiebigen Probefahrt unterziehen. Teilweise sind auch Ausflüge in die Frankfurter Innenstadt oder auf die Autobahnen im Rhein-Main-Gebiet möglich. Alles was Sie brauchen, ist ein gültiger Personalausweis und ein Führerschein. Gehen Sie auf dem Freigelände direkt zu den Anbietern und melden Ihre Wünsche an.

IAA Offroad Parcours

Auch Gelände-Fans kommen bei der IAA 2019 auf ihre Kosten. Ein anspruchsvoller Offroad-Parcours mit extremen Schräglagen, Buckelpisten und Schlaglöchern soll für erhöhten Puls sorgen. Wer also wissen will, ob ein fettes SUV für mehr taugt als nur die morgendliche Fahrt zur Kita, der darf auf der Freifläche der Agora mal die dicken Pseudo-Jeeps bewegen. Auf dem 4000 Quadratmeter großen Freigelände sind drei Strecken angelegt, die von Schräglage bis Wippe einiges zu bieten haben, was im normalen Stadtbetrieb garantiert eher selten zu bewältigen ist.

Openair-Parcours für E-Bikes

Falls Sie angesichts verstopfter Innenstädte eventuell ins Grübeln kommen, ob ein weiteres Auto wirklich so eine gute Idee ist: Es gibt auch Fahrräder auf der IAA. Allerdings mit zwei wichtigen Einschränkungen: Es sind Modelle von Autoherstellern bzw. Zulieferern, konkret von BMW, Skoda, Bosch und Brose u.a. Und: Natürlich haben die Dinger einen Motor - es sind E-Bikes. Wer sich dennoch in den Sattel schwingen will, kann das auf der Freifläche der Agora tun. Die Streckenlänge von 125 Metern ist vermutlich auch noch von eingefleischten Autofahrern zu bewältigen.

Oldtimer-Sonderschau IAA Heritage

Und schließlich gibt es auf der IAA 2019 noch eine Reihe klassischer Oldtimer und Motorräder zu bestaunen. In unmittelbarer Nähe zum Eingang am Torhaus können alte Fahrzeuge „aus dem Premium-Segment“ angesehen werden.

Proteste gegen klimaschädliche Pkw angekündigt

Unterdessen haben sechs Umweltverbände Großdemonstrationen anlässlich der Internationalen Automobil Ausstellung angekündigt. Sie fordern eine „Verkehrswende weg von klimaschädlichen Diesel und Benzinern“.