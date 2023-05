Schlepper befreien Schiff aus Suezkanal: Verkehr normalisiert sich wieder

Von: Victoria Krumbeck, Patricia Huber

Erneut ist ein Schiff auf den Grund des Suezkanals gelaufen. Drei ägyptische Schlepper sind auf dem Weg zu dem Schiff. Rettungsarbeiten laufen.

Update vom 25. Mai, 8.32 Uhr: Schlepper haben den im Suezkanal gestrandeten Frachter wieder flott gemacht, wie der Schifffahrtsagent Leth Agencies laut Reuters erklärt. Der Schiffsverkehr normalisiert sich damit allmählich wieder. Laut Leth handelte es sich bei dem Schiff um den 190 Meter langen Massengutfrachter Xin Hai Tong 23. Zunächst hatte alles darauf hingedeutet, dass das Schiff auf Grund gelaufen sein könnte. Nun ist klar, dass es sich um eine Motorstörung gehandelt hat.

Suezkanal: Frachter blockiert Schiffswege

München – Ein Schiff ist im Suezkanal auf Grund gelaufen und stecken geblieben. Rettungsversuche laufen, wie Reuters „Reeder Leth Agencies“ am frühen Donnerstag zitierte. Das Schiff liegt am südlichen Ende des Kanals und soll „nicht unter Kommando“ stehen. Es fuhr unter einer Hongkong-Flagge aus Dubai in Saudi-Arabien los.

Suezkanal-Drama: Wieder ist ein Schiff auf Grund gelaufen

Bei dem Schiff handelt es sich um das Frachtschiff „XIN HAI TONG 23“ vom Baujahr 2010. Der derzeitige Tiefgang wird mit 11,1 Metern angegeben. Die Länge beträgt 189,97 Meter und ihre Breite 32,3 Meter. Die Schiffsverfolgungsseite marinetraffic.com zeigt das quer liegende Schiff im Suezkanal. Ein grüner Pfeil symbolisiert es. Rund herum befinden sich drei kleinere blaue Pfeile, bei denen es sich um ägyptische Schlepper handelt, die zum Schiff fahren.

Der grüne Pfeil ist das quer liegende Schiff Suezkanal. Die drei blauen Pfeile stellen ägyptische Schlepper dar, die zum Schiff fahren. © Screenshot marinetraffic.com

Das Schiff gehört laut Reuters dem Hongkonger Unternehmen Xiang B12 HK International Ship Lease. Im Jahr 2021 sorgte das Schiff „Ever Given“ für einen tagelangen Stau im Suezkanal. Die Blockade sorgte für zahlreiche Beeinträchtigungen. Der Suezkanal ist einer der wichtigsten Handelsstrecken für Schiffe und verkürzt die Fahrt von Asien nach Europa. (vk)