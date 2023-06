Holzweg oder neuer Goldstandard?

So soll die nachhaltige Bezahlkarte aussehen. © Copecto

Der Finanzdienstleister Copecto stellt eine biologisch abbaubare Bezahlkarte vor. Von Julian Rathgeber.

Ich habe selten ein Produkt gesehen, das mich so begeistert hat“, sagt Christian Lehringer, ausgebildeter Möbeltischler und Diplom-Holzwirt. Klar sagt er das, denn er ist der künftige Vorstandschef der Firma Copecto.

Die Rede ist von der Timbercard, die das Unternehmen am Mittwoch in Frankfurt vorgestellt hat – der eigenen Angaben zufolge weltweit ersten, komplett plastikfreien Bezahlkarte aus Holz. Sie ist das erste Produkt der im Juni dieses Jahres gegründeten Firma Copecto – einer strategischen Kooperation des in Wiesbaden ansässigen Dienstleistungspartners DG Nexolution und dem schweizerischen Technologie-Inkubator Swiss Wood Solutions.

Laut Hersteller sind 95 Prozent des Gewichts der Karte komplett biologisch abbaubar. Lediglich der Chip, die Antenne und der Magnetstreifen bestehen aus anderen Materialien als Holz, Papier oder Bioklebstoff. „Theoretisch kann man die Karte einfach daheim in einen Blumentopf stecken und sie wäre nach einer gewissen Zeit zersetzt“, sagt Christian Lehringer. Ausgenommen seien natürlich die magnetischen und elektronischen Komponenten wie das verwendete Kupfer oder der Chip.

Die Timbercard kann, wie andere konventionelle Karten auch, sowohl als Girocard und als Master- und Visa-Kreditkarte eingesetzt werden. Aber wie lange hält sich die haptische Karte als Bezahlform noch in einer Welt, in der alles in Richtung Digitalisierung tendiert? Die Antwort von Marco Rummer, stellvertretendem Vorstandsvorsitzender der DG Nexolution: „Wir glauben nach wie vor an die Karte zum Bezahlen und gehen davon aus, dass es noch lange Zeit eine Ko-Existenz der Bezahlformen geben wird. Wir sehen, dass der Kartenmarkt wächst – die Karte ist nach wie vor das dominante Bezahlsystem.“ Das Interesse von Banken ist offenbar vorhanden. Für das Jahr 2024 seien bereits 250 000 Karten bestellt worden.

Die Holzkarte soll zur Reduktion von Plastikmüll und zur Verringerung der CO2-Emissionen der globalen Bezahlkartenindustrie beitragen. Diese würde jedes Jahr weltweit jährlich sechs Milliarden Plastikkarten produzieren. Das entspräche 30 000 Tonnen PVC – oder umgerechnet dem Gewicht von 150 Flugzeugen des Typs Boeing 747. Plastik, das nach Gebrauch in der Regel nicht gesammelt oder recycelt werden würde.

Für die Alternative aus Holz gebe es noch keinen etablierten Recyclingprozess, aber hier sei man bereits in Gesprächen mit Entsorgungsunternehmen, um möglichst bald eine geeignete Lösung anzubieten.