Hitze als Katastrophenfall

Wasserspender in Düsseldorf: Nur wenige Kommunen sind auf Extremtemperaturen vorbereitet. © Michael Gstettenbauer/Imago

Deutschland ist nur schlecht auf Temperaturen von über 35 Grad vorbereitet. Es gibt viele gute Vorschläge und Beispiele im Ausland, an denen wir uns orientieren könnten, um alte und kranke Menschen zu schützen.

Als das Ahrtal im Juli 2021 in den Wassermassen versank und die Evakuierungen anliefen, standen die Helfer und Helferinnen vor einem ganz praktischen Problem: „Es gab keine Übersichten, wo Menschen mit Pflegebedarf, die besonders auf Hilfe angewiesen sind, wohnen“, sagt Clemens Becker vom Geriatrischen Zentrum am Universitätsklinikum Heidelberg. Bei einer Hitzewelle wäre es genauso, ist der Mediziner überzeugt. Man müsste erst mühsam nach den Menschen suchen.

Das ist eines der Probleme, vor denen Deutschland derzeit beim Hitzeschutz steht. Es gibt noch viele andere: Wer könnte die Versorgung übernehmen, wenn Menschen bei Hitze mehrmals täglich aufgesucht werden müssen? Und wie kommt ein Mensch, der gehandicapt ist, von seiner überhitzten Wohnung in einen Kälteraum der Stadt?

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kündigte im Juni einen nationalen Hitzeaktionsplan an. Der Schutz vulnerabler Gruppen sei „oberstes Ziel der Hitzeprävention“. Denn Jahr für Jahr sterben Tausende an den Folgen der Hitze. Und es könnte noch weit schlimmer kommen, wenn es auch in Deutschland mehr Tage gibt, an denen das Thermometer auf über 40 Grad Celsius steigt. So wie in Kanada, wo die Menschen 2021 tagelang unter Rekordtemperaturen von 48 Grad und mehr litten.

Arztpraxen kommt eine wichtige Rolle zu

Das Land Berlin ist vorangegangen. Dort hat das Aktionsbündnis Hitzeschutz Muster-Hitzeschutzpläne erarbeitet. Sie legen fest, wie sich Gesundheitseinrichtungen auf Hitze vorbereiten sollten und was bei Extremtemperaturen zu tun ist.

Um bei Hitze helfen zu können, muss man erst einmal wissen, wer Hilfe braucht. Das Bundesgesundheitsministerium weist den Hausärzten und -ärztinnen da eine zentrale Rolle zu. Sie sollen gefährdete Patientinnen und Patienten identifizieren, um bei Hitze gezielt Kontakt aufnehmen zu können. „Viele Hausärzte sagen: ‚Ich kenne meine Patienten‘. Aber sie vergessen, dass Hitze meistens in die Urlaubszeit fällt. Wer kümmert sich, wenn sie drei Wochen im Urlaub sind?“, beschreibt Becker ein zentrales Problem. Das Aktionsbündnis Hitzeschutz Berlin empfiehlt, dass Praxen Listen mit gefährdeten Patienten und Patientinnen erstellen und in ihre Software integrieren. Wird es heiß, reicht ein Klick, um zu sehen, wer Unterstützung braucht.

Die Pflegekassen haben die Daten von allen Pflegebedürftigen, die Leistungen beziehen. Auch diese Menschen sind bei Hitze potenziell gefährdet. Doch bisher werden die Daten nicht systematisch zum Hitzeschutz genutzt. „Ein Datenabgleich der Pflegekassen mit den Hausärzten wäre wichtig“, findet Becker, der seit Jahren zum Hitzeschutz forscht.

Kassel hat ein Hitzetelefon eingerichtet

Daneben gibt es viele ältere Menschen, die im Alltag gut alleine zurechtkommen, bei großer Hitze aber Unterstützung bräuchten. Wie das aussehen kann, zeigt die Stadt Kassel: Sie hat schon 2010 ein Hitzetelefon eingerichtet, über das sich Menschen in eine Liste eintragen lassen können. Wird es sehr heiß, rufen ehrenamtliche Helfer an, geben Tipps und fragen nach möglichen Beschwerden. Bei Bedarf verständigen sie einen Arzt.

Genf in der Schweiz geht noch einen Schritt weiter. Hier werden alle älteren Bürgerinnen und Bürger, die alleine leben oder chronisch krank sind, angeschrieben und ermutigt, sich registrieren zu lassen. Bei einer Hitzewelle ruft der soziale Dienst bei den Menschen an. Erreichen die Helfer:innen niemanden, informieren sie Nachbarn oder die Familie – oder sogar die Polizei. So soll verhindert werden, dass Menschen in ihrer Wohnung unbemerkt an einem Hitzschlag sterben.

Hitzeschutz darf keine rein ehrenamtliche Aufgabe sein

Viele Menschen unterschätzen ihr persönliches Risiko bei Hitze, zeigt der Planetary Health Action Survey, eine Befragung unter Leitung der Universität Erfurt. Es braucht mehr Aufklärung. Dabei spielen wiederum Arztpraxen eine wichtige Rolle. Sie könnten im Wartezimmer Informationen auslegen und Flyer verteilen. Clemens Becker fordert eine Klimavisite: Hausärzte und -ärztinnen sollten mit ihren chronisch kranken Patientinnen und Patienten jedes Jahr im Frühjahr die Medikamentenliste durchsprechen und erklären, wie die Dosis bei Hitze angepasst werden muss. Denn einige Arzneien verändern ihre Wirkung oder beeinflussen, wie gut der Körper mit Hitze umgehen kann.

Pflegekräfte von ambulanten Diensten kennen die Wohnverhältnisse und könnten Tipps zum Hitzeschutz geben. „Aber Pflegedienste müssen diese Arbeit refinanziert bekommen“, fordert David Vogel von der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit (Klug), der selbst in der Pflege arbeitet. „Wenn Hitzeschutz eine rein ehrenamtliche Aufgabe bleibt, die Pflegekräfte on top leisten müssen, wird er nicht routinemäßig umgesetzt werden.“

Clemens Becker schlägt vor, den Hitzeschutz in die Pflege-Pflichtberatung zu integrieren, die alle Bezieher:innen von Pflegegeld in Anspruch nehmen müssen. „Beim Besuch im Frühjahr könnte im Detail besprochen werden, wie man sich bei Hitze richtig verhält und wer unterstützen kann.“

Probleme durch Hitze. © FR

Hitzewellen kündigen sich in aller Regel an. Es bleiben also ein paar Tage, um sich vorzubereiten. Laut den Hitzeschutzplänen in Berlin sollten Ärzte und Ärztinnen jetzt genau wissen, was zu tun ist: etwa Risikogruppen kontaktieren, auf die Gefahren hinweisen, Hilfe koordinieren. „Es ist die Verantwortung des Hausarztes, für Menschen, die alleine sind und Hilfe brauchen, Unterstützung zu organisieren“, sagt Becker.

Aber wer kann diese Unterstützung leisten? In vielen Fällen springen Angehörige ein. Eine Art „Hitzefrei für Erwerbstätige“, um Angehörige zu versorgen, gibt es bislang aber nicht. Nur bei einem dringenden Pflegebedarf können sie sich für zehn Tage freistellen lassen.

Vogel fände es gut, wenn es für Hitzezeiten eine Art Verhinderungspflege gäbe. Pflegebedürftige bekämen Geld, um Hilfe von einem Pflegedienst einzukaufen, der mehrmals am Tag vorbeikommt und auf körperliche Beschwerden achtet. Das Problem: Landauf, landab fehlen Pflegekräfte, die diese Aufgabe übernehmen könnten.

Der Schweizer Kanton Waadt hat ein Buddy-System

Der Schweizer Kanton Waadt hilft sich auf andere Weise. Dort wurde ein Buddy-System eingerichtet. Alle Bürgerinnen und Bürger, die besondere Unterstützung brauchen, bekommen auf Wunsch eine Person an die Seite gestellt, die während Hitzeperioden die Betreuung übernimmt. Das sind Freiwillige, Mitarbeiter:innen von Sozialdiensten, dem Zivilschutz oder von der Polizei. Das System funktioniert gut, wie eine Evaluation zeigte.

In Berlin sieht der Muster-Hitzeschutzplan vor, dass die Stadtbezirke an besonders heißen Tagen Kälteräume bereitstellen. Dorthin sollen Menschen gehen, die der Hitze zu Hause entfliehen müssen. Diese Angebote könnten mit einer Tagespflege kombiniert werden, schlägt Vogel vor. Aber auch dafür braucht es Personal. Und jemand muss gehandicapte Menschen zu den Einrichtungen bringen.

Clemens Becker sieht im Katastrophenschutz großes Potenzial. Die Ehrenamtlichen könnten besonders gefährdete Menschen betreuen. Das wäre ein effektiver und vielleicht der einzige Lösungsansatz, um Todesfälle zu verhindern, glaubt er: „Um die ehrenamtlichen Helfer zu aktivieren, müssen wir Hitze aber als Katastrophenfall definieren – so wie ein Hochwasser.“