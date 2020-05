Historischer Konjunkturabsturz

International

Europa:Die Wirtschaft der Eurozone ist inmitten der Corona-Krise massiv eingebrochen. Wie das Statistikamt Eurostat am Freitag auf Basis einer zweiten Schätzung mitteilte, war die Wirtschaftsleistung der 19 Euroländer im ersten Quartal 3,8 Prozent niedriger als im Vorquartal. Das ist der stärkste Einbruch seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1995. Den stärksten Einbruch im Euroraum verzeichnete Frankreich mit einem Rückgang um 5,8 Prozent zum Vorquartal. In Spanien ging das Bruttoinlandsprodukt um 5,2 Prozent zurück, in Italien um 4,7 Prozent. Die deutsche Wirtschaft schrumpfte im Vergleich dazu mit einem Minus von 2,2 Prozent weniger stark.



China:In der Volksrepublik zeichnet sich eine Erholung der Industrie ab. Die Industrieproduktion legte im April im Vergleich zum Vorjahr um 3,9 Prozent zu, teilte das Statistikamt am Freitag in Peking mit. Es ist der erste Anstieg in diesem Jahr. Die Produktion in der Industrie hatte bereits im März positiv überrascht. Schwach war im April dagegen weiter die Lage im Einzelhandel und bei den Investitionen. Der Einzelhandelsumsatz fiel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,5 Prozent nach einem Minus von 15,8 Prozent im März. Die Investitionen in Sachanlagen fielen bis Ende April um 10,3 Prozent – bis Ende März hatte der Rückgang noch 16,1 Prozent betragen. dpa