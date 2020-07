Hindernisse auf dem Weg zum Zug

Bahnhöfe

von Steven Geyer schließen

Jeder fünfte deutsche Bahnhof ist laut Bundesregierung nicht barrierefrei ausgebaut.

Jeder fünfte Bahnhof in Deutschland ist für Kinderwagen, Senioren und Rollstuhlfahrer nicht oder nur schwer zugänglich: Mehr als 1000 der rund 5700 Bahnhöfe der Deutschen Bahn sind laut Bundesverkehrsministerium derzeit nicht barrierefrei. Das geht aus einer Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage der FDP hervor, die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vorliegt. Der Mangel betrifft damit 22 Prozent aller deutschen Bahnstationen. „78 Prozent aller Bahnhöfe sind stufenfrei erreichbar“, schreibt das Verkehrsministerium. Pro Jahr baut die Bahn nach eigenen Angaben durchschnittlich 100 weitere Stationen barrierefrei um.

Der FDP-Verkehrspolitiker Torsten Herbst nennt die Zahlen „alarmierend“: „Die Deutsche Bahn muss endlich ihre Bemühungen intensivieren und perspektivisch alle Bahnhöfe barrierefrei ausbauen“, sagte er dem RND. „Gerade im Hinblick auf eine immer älter werdende Gesellschaft müssen bei der Bahn die Voraussetzungen für eine bestmögliche Mobilität aller Fahrgäste geschaffen werden“, betonte der Liberale. Ohne Barrierefreiheit sei nicht nur die Mobilität behinderter Menschen eingeschränkt, sondern auch die von Senioren, Radfahrern und Fahrgästen mit Kinderwagen.

Blindenleitsysteme fehlen

Auch blinde und sehbehinderte Passagiere stellt der Zustand der deutschen Bahnhöfe laut Auskunft der Bundesregierung oft vor Probleme: Bei mehr als 3900 – oder 43 Prozent – der 9234 Bahnsteige fehlt ein Leitsystem für Sehbehinderte.

Die Deutsche Bahn schätzt die Höhe der Um- und Ausbaukosten für barrierefreie Bahnhöfe und Bahnanlagen in den vergangenen zehn Jahren auf durchschnittlich 150 Millionen Euro pro Jahr – kann aber nicht aufschlüsseln, wie groß daran der Anteil zur Verbesserung der Barrierefreiheit war. Laut Ministerium werden jedoch „für die Herstellung von Barrierefreiheit erhebliche Bundesmittel zur Verfügung gestellt“.

Verbesserung bei der Flotte

Der Anteil barrierefreier und weitgehend barrierefreier Züge an der Gesamtflotte hat sich laut den Angaben durch Neuanschaffung und Modernisierung in den vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt, heißt es weiter. Nach Bahnangaben verfügen inzwischen 90 Prozent der modernen Triebfahrzeuge über Ein- und Ausstiegshilfen für gehbehinderte Passagiere. Bei den Zügen, die mit separaten Lokomotiven angetrieben werden, liegt der Anteil demnach bei 80 Prozent.

Das Verkehrsministerium führt zudem aus, dass sich die Zahl der barrierefreien Toiletten an den Bahnhöfen in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt hat. Schlechter ist die Entwicklung innerhalb der Fernzüge: Die durchschnittliche Verfügbarkeit von Toiletten in Fernzügen der Deutschen Bahn ist in den vergangenen Jahren stetig gesunken und lag 2019 bei 95 Prozent.