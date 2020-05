Hilferuf an die EU

Unterstützung

Wirtschaftsverbände fordern Unterstützung.

In einer gemeinsamen Erklärung fordern Wirtschaftsverbände aus Deutschland, Frankreich und Italien in der Corona-Krise „ein in Friedenszeiten bisher unbekanntes Maß an öffentlicher Unterstützung“. Die Pandemie werde beispiellose asymmetrische Schäden für Wirtschaft und Gesellschaft verursachen, deshalb müsse die Reaktion der EU „das bisher bekannte Maß sprengen“, heißt es in einer Erklärung des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), des italienischen Spitzenverbands Confindustria und des französischen Verbands Medef.

Um den Schaden für Wirtschaft und Gesellschaft in dieser Krise so gering wie möglich zu halten, brauche es ein starkes Element echter finanzieller Solidarität für die besonders betroffenen Länder, schreiben die Verbände weiter. Dazu müsse die Kommission die Finanzmittel im vorübergehenden Gemeinschaftsrahmen deutlich aufstocken. Ein europäischer Wiederaufbaufonds solle darüber hinaus helfen, zusätzliche Stützungsmaßnahmen und gleiche Wettbewerbsbedingungen innerhalb der Union sicherzustellen. Auch Kreditvergaben seien stark auszuweiten. (dpa)