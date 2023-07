Hessischer Gründerpreis: Keine Spur von Zurückhaltung

Von: Tobias Schwab

In diesem Jahr gibt es eine Rekordzahl an Bewerbungen für den Hessischen Gründerpreis.

Die Zahl der Unternehmensgründungen geht zurück, die Finanzierungsbedingungen werden schwieriger. Beim Hessischen Gründerpreis (HGP) 2023 ist von Zurückhaltung allerdings nichts zu spüren. 193 Start-ups bewerben sich in diesem Jahr um die landesweit renommierte Auszeichnung. Ein Plus von 3,5 Prozent gegenüber dem Wettbewerb des Vorjahres und die sechste Rekordbeteiligung in Folge, wie Elisabeth Neumann, HGP-Projektleiterin bei der gemeinnützigen KIZ Sinnova, erfreut feststellt.

Zusammen bringen es die in diesem Jahr antretenden Start-ups auf 1330 neue Jobs. „Es ist wichtig für die hessische Wirtschaft, dass junge Unternehmen nicht nur Innovation an den Markt bringen, sondern auch Arbeitsplätze schaffen“, betont Neumann. Die Zahl der neuen Stellen sei im Vergleich zum vergangenen Jahr (2863) zwar eingebrochen. Die Job-Bilanz haben Neumann zufolge damals aber einige wenige Unternehmen mit sehr vielen Beschäftigten in die Höhe getrieben.

Um den Gründerpreis können sich Start-ups bewerben, die nicht länger als fünf Jahre am Markt sind. Wie auch 2022 sind in diesem Durchgang wieder die Branchen IT, Dienstleistung sowie Gesundheit und Soziales stark vertreten. Ein knappes Drittel der konkurrierenden Unternehmen wird von Frauen geführt. Traditionell stark ist das Rhein-Main-Gebiet (89) mit Wettbewerber:innen vertreten. Die meisten jungen Firmen kommen aus Frankfurt (44), Wiesbaden (24) und Darmstadt (17).

Eine Jury mit Vertreter:innen verschiedener Institutionen und Kommunen hat jetzt die jeweils zwölf überzeugendsten Unternehmen in den Kategorien „Innovative Geschäftsidee“, „Zukunftsfähige Nachfolge“, „Gesellschaftliche Wirkung“ sowie „Gründung aus der Hochschule“ ausgewählt. Die treten am 26. September mit ihren Geschäftsideen beim Halbfinale an. Das Finale unter den verbliebenen zwölf Wettbewerbern wird am 17. November in Darmstadt ausgetragen.

Die Frankfurter Rundschau ist erneut Medienpartner des HGP und wird die für das Finale nominierten Start-ups vorstellen.