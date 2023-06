Hersteller der Weck-Gläser meldet Insolvenz an

Teilen

Ein Weck-Glas ist mit Obst gefüllt. © Andrea Warnecke/dpa

Seit 123 Jahren gibt es das Unternehmen, das die bekannten Einmachgläser herstellt. Nun meldet Weck Insolvenz an.

Wehr - Der Hersteller der bekannten Weck-Gläser hat Insolvenz angemeldet. Das bestätigte eine Sprecherin der J. Weck GmbH u. Co. KG. Weitere Angaben - etwa zu den Gründen für die Insolvenz - machte sie zunächst nicht. Das Unternehmen hat seinen Sitz in der Stadt Wehr im Süden Baden-Württembergs. Zudem hat die Tochterfirma Weck Glaswerk GmbH einen Produktionsstandort in Bonn. Auch für diese Gesellschaft wurde demnach ein Insolvenzverfahren beantragt. Zuvor hatte die „Wirtschaftswoche“ darüber berichtet.

Das Traditionsunternehmen gibt es seit mehr als 123 Jahren. Weck stellt aber nicht nur die bekannten Einmachgläser her. Einen großen Teil des Geschäfts macht die Firma mit der Herstellung von Gefäßen für Gewerbe und Gastronomie. dpa