Heizungsgesetz steht: Das sind die wichtigsten Eckpunkte für Eigentümer und Eigentümerinnen

Nach knallhartem Kampf haben sich SPD, Grüne und FDP doch auf das Heizungsgesetz geeinigt. In der kommenden Woche kann es durch den Bundestag. Auf was müssen sich Eigentümer und Eigentümerinnen jetzt einstellen?

Berlin – Nach langem Ringen ist der Heizungsstreit in Berlin beigelegt. Die Ampel-Koalition hatte sich bereits auf „Leitplanken“ zum neuen Gebäudeenergiegesetz geeinigt, nun sind auch die finalen Details geklärt. Das Gesetz soll am Donnerstag in Berlin präsentiert werden. In der kommenden Woche soll es dann im Bundestag beschlossen werden.

Doch worauf haben sich SPD, Grüne und FDP jetzt konkret geeinigt? Welche Details sind für Hausbesitzende und Mieter:innen von Bedeutung? Was bislang bekannt ist:

Heizungsgesetz: Was bisher bekannt ist

Im Kern sehen die „Leitplanken“ für viele Hausbesitzende mehr Zeit beim Heizungstausch vor. Das Gebäudeenergiegesetz soll an ein Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung gekoppelt werden. Das Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung ist aktuell in Arbeit unter der Federführung von Bauministerin Klara Geywitz. Ein Beschluss dazu könnte es im Herbst geben.

Sobald die Kommune, in der Eigentümer oder die Eigentümerin leben, ihre Wärmeplanung aufgestellt hat, müssen sich Hausbesitzende entscheiden, wie sie in Zukunft heizen wollen. Denn mit der kommunalen Wärmeplanung steht dann fest, welche Optionen überhaupt vorliegen: Fernwärme, Wärmepumpe, Flüssiggas, Pellets, Solar – es gibt theoretisch viele Möglichkeiten, die in der Praxis aber nicht überall tauglich sind.

Erst müsse der Staat liefern, betonte vor allem die FDP. Eine verpflichtende kommunale Wärmeplanung wird bis spätestens 2028 angestrebt. Fest stehen ansonsten folgende Regelungen:

Gasheizungen werden ab 1.1.2024 nur noch im Bestand sowie in Neubauten außerhalb von Neubaugebieten eingebaut.

Es werden ab 1. Januar 2024 nur noch Gasheizungen eingebaut, die auf Wasserstoff umrüstbar sind.

Ölheizungen werden ab 1. Januar 2024 nicht mehr neu eingebaut. Alte Ölheizungen können weiterhin repariert werden, bei einer Havarie kann übergangsweise eine neue eingebaut werden.

Wenn eine Kommune kein Wasserstoffnetz plant, sind Gasheizungen nur noch erlaubt, wenn sie zu 65 Prozent Biomasse (z.B. Biomethan oder Flüssiggas) nutzen oder „nicht-leitungsgebundenen Wasserstoff“.

Holz und Pellets gelten „ausnahmslos“ als klimaneutrale Option, die das 65-Prozent-Ziel erfüllen.

Der Spiegel berichtete zudem, dass Eigentümer und Eigentümerinnen für den Heizungstausch bis zu 70 Prozent Förderung bekommen können. Diese teile sich auf in 30 Prozent Grundförderung plus 30 Prozent für Personen, die weniger als 40.000 Euro Einkommen haben. Zusätzliche 20 Prozent kann es geben für Eigentümer und Eigentümerinnen, die sich vor der kommunalen Wärmeplanung für eine neue Heizung entscheiden. Mehr als 70 Prozent soll es aber nicht geben können.

Heizungsstreit der Ampel: Diese Details sind noch unbekannt

Viele Punkte waren am Dienstag aber zunächst noch offen - etwa, wie Ausnahmeregeln beim Heizungstausch genau gestaltet werden. Den „Leitplanken“ zufolge soll es außerdem eine weitere Modernisierungsumlage geben, mit der Vermieter Kosten an Mieter und Mieterinnen weitergeben können. Details waren noch offen.

Auch die Regelung für über-80-Jährige Eigentümer:innen soll es in der Form nicht mehr geben. In den Leitplanken steht bisher nur, dass die Ausnahmeregel „plausibler“ gestaltet werden soll. Zuvor hatte sich das Kabinett darauf geeinigt, dass Personen über 80 Jahren sich nicht an das Gesetz halten müssen.

Unklar war bisher auch, was passiert, wenn jemand eine generell auf Wasserstoff umrüstbare Gasheizung einbaut, seine Kommune aber später gar kein dafür geeignetes Gasnetz plant. Die Koalitionsspitzen hatten nur festgelegt, dass dann „angemessene Übergangsfristen zur Umstellung auf die neue Technologie“ gelten sollen.

