Heizungsgesetz: Beispiele zeigen, wie viel Geld Eigentümer und Eigentümerinnen ausgeben müssen

Von: Amy Walker

Teilen

Das Heizungsgesetz der Ampel kommt ab 2024. Eigentümer und Eigentümerinnen müssen in Zukunft in erneuerbare Energien investieren. Ein Beratungszentrum rechnet an Beispielen vor, wie teuer es wird.

Berlin – Während für die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) die letzten politischen Hürden genommen werden, beginnt für Hausbesitzende der Countdown. Bis allerspätestens 2045 will Deutschland klimaneutral werden, in manchen Bundesländern soll das Ziel früher erreicht werden. Ab kommendem Jahr wird die Wärmewende dann vorangetrieben: Möglichst jede neu eingebaute Heizung sollte zu 65 Prozent klimaneutral sein. Ein Vorhaben, das vielen Eigentümern und Eigentümerinnen Angst macht, vor allem bei den Kosten. Daher hat das Öko-Zentrum NRW anhand diverser Beispiele ausgerechnet, wie hoch die Investitionen ausfallen werden.

Heizungsgesetz: Kosten in der Übersicht – ohne Förderung

Das Öko-Zentrum NRW ist ein Beratungszentrum, das sich auf nachhaltiges Bauen und Sanieren spezialisiert hat. Für das Handelsblatt haben die Experten und Expertinnen drei unterschiedliche Haustypen untersucht und deren Investitionskosten berechnet. Dabei wurde die Förderung außer Acht gelassen – bei den Zahlen ist also zusätzlich zu bedenken, das bis zu 70 Prozent davon vom Staat bezuschusst würden. 30 Prozent gibt es für jede Person, völlig unabhängig vom Einkommen.

Folgende Tabelle zeigt die Investitionskosten, die das Beratungszentrum berechnet hat:

Haustyp Bisherige Heizung Neue Heizung Kosten Einfamilienhaus, unsaniert Ölheizung Luft-Wasser-Wärmepumpe 35.000 Euro EFH, unsaniert Nachtspeicherheizung Luft-Wasser-WP 57.500 Euro Wohnung im Mehrfamilienhaus Gasetagenheizung Luft-Wasser-WP 9000 Euro Wohnung im Mehrfamilienhaus Gasetagenheizung + dezentrales Warmwasser WP + elektrische Warmwasseraufbereitung 20.000 Euro MFH à sechs Wohnungen Ölheizung Luft-Wasser-WP 65.000 Euro MFH à sechs Wohnungen Stromheizung + dezentrales Warmwasser WP + zentrale Warmwasseraufbereitung 155.000 Euro

Die Zahlen beruhen auf Erfahrungswerten des Öko-Zentrums und auf Daten des Baukostenindex. „Die Schwankungen von Fall zu Fall können deutlich sein. Es gibt auch erhebliche regionale Unterschiede“, betont dabei der Geschäftsführer des Öko-Zentrums, Manfred Rauschen im Handelsblatt. Die Zahlen dienen also nur der Orientierung.

Energieberatung kommt noch hinzu

In den Zahlen inbegriffen sind keine Sanierungsmaßnahmen. Laut Öko-Zentrum sind diese auch nicht immer notwendig. Als absolutes Minimum wird jedoch die Dämmung der Kellerdecke und der obersten Geschossdecke empfohlen. Eine Wärmepumpe kann aber grundsätzlich auch ohne größere Sanierung eingebaut werden.

Eine Wärmepumpe steht im Keller. © Moritz Frankenberg/dpa

Ebenfalls nicht inbegriffen sind die Kosten für eine Energieberatung, die, je nachdem welche Heizung installiert werden soll und welche Förderung in Anspruch genommen wird, auch verpflichtend sein kann. Ab 2024 wird beispielsweise jede neu eingebaute Gasheizung nur noch nach Energieberatung möglich sein.

Die Kosten für eine Energieberatung können dabei unterschiedlich sein, gefördert werden aktuell aber bis zu 1300 Euro. Im Vergleich mit den restlichen Kosten ist das natürlich recht wenig. Doch außer Acht zu lassen ist auch dieser Kostenpunkt natürlich nicht.