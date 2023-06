Habecks Heiz-Gesetz: So teuer werden Sanierung und Heizungstausch

Von: Lisa Mayerhofer

Wirtschaftsminister Habeck verteidigt sein geplantes Heiz-Gesetz vehement. Jetzt erklärt sein Ministerium auch, mit welchen Kosten Bürger und Bürgerinnen rechnen müssen.

Berlin – In Berlin wird um das geplante Heiz-Gesetz aus der Feder des Wirtschaftsministeriums von Robert Habeck (Grüne) gerungen und gestritten. Konkret sieht es vor, dass ab 2024 nur noch neue Heizungen eingebaut werden dürfen, die zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Dies bedeutet faktisch das Aus für neue Gas- und Ölheizungen – der häufigsten Heizmethode in Deutschland.

Der Koalitionspartner FDP meldete dazu Bedenken an und stellte Habecks Ministerium 77 Fragen – die nun ausführlich beantwortet wurden. Dabei wurde auch konkret auf die Kosten für Mieter:innen und Eigentümer:innen eingegangen.

Habecks-Heizgesetz: Diese Kosten kommen auf Eigentümerinnen und Eigentümer zu, wenn sie auf Wärmepumpen setzen

Das Szenario: Eigentümer:innen müssen auf eine nachhaltige Heizmethode umsatteln und lassen eine Wärmepumpe (Luft/Wasser) einbauen. Bei einem Einfamilienhaus gehen Habecks Beamte demnach je nach Zustand des Gebäudes von unterschiedlichen Kosten aus, berichtet die Bild.

So werden die Preise bei einem gut sanierten Einfamilienhaus auf etwa 22.420 Euro geschätzt, bei einem unsanierten Haus auf bis zu 45.920 Euro. Bei einem Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen würden sich die Kosten dann auf 38.680 Euro (saniert) bis 78.080 Euro (unsaniert) belaufen.

Habecks-Heizgesetz: Diese Kosten kommen auf Mieterinnen und Mieter zu

Das Problem für Mieterinnen und Mieter: Vermieterinnen und Vermieter können sie an den Kosten beteiligen. Im Falle des unsanierten Mehrfamilienhauses mit 78.080 Euro Investitionskosten könnten diese mit bis zu 79 Cent pro Quadratmeter auf sie umgelegt werden. Damit würde in der Beispielrechnung die Miete monatlich um 65 Euro steigen. Allerdings würden mit der Wärmepumpe auch die Heizkosten sinken und damit die Mietnebenkosten ebenso reduziert, so Habecks Beamte laut Bild.

Weiteres Beispiel: Bei einem mittelgut sanierten Mehrfamilienhaus lägen die Kosten für eine zentrale Wärmepumpe bei 57.480 Euro. Dadurch könnte die Miete zwar um 47 Euro steigen, gleichzeitig gebe es aber Einspareffekte bei den Nebenkosten um 34 Euro.

Zudem warnt das Wirtschaftsministerium Besitzer:innen von Gasheizungen, dass die Gaspreise wegen des CO2-Aufschlags bald stark ansteigen werden – und zwar um bis zu ein Drittel.