Heizungstausch: So heizen Sie 20 Jahre lang am günstigsten

Von: Markus Hofstetter

Bei der richtigen Wahl einer neuen Heizung können Immobilienbesitzer viel Geld sparen. In 20 Jahren können es Tausende von Euro sein.

München – 76 Prozent der Deutschen fühlen sich schlecht über die zu erwartenden Kosten einer neuen Heizung informiert. Das ist das Ergebnis einer Anfang August veröffentlichten Umfrage der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online.

Dabei können Hausbesitzer mit der richtigen Wahl der Heizung viel Geld sparen. Das zeigt eine Auswertung von co2online im Auftrag der Bild.-Zeitung Dafür hat co2online-Mitarbeiter Alexander Steinfeldt die Anschaffungs- und Betriebskosten von Wärmepumpen, Gasheizungen und anderen Heizsystemen über einen Zeitraum von 20 Jahren berechnet und verglichen.

Wärmepumpe mit Solarzellen: teuer in der Anschaffung, günstig im Betrieb

Bei der Anschaffung muss der Immobilienbesitzer zwar tiefer in die Tasche greifen, bei den Betriebskosten ist sie allerdings unschlagbar: die Wärmepumpe in Verbindung mit Solarzellen. Laut Steinfeldt kommen zu Anschaffungskosten in Höhe von rund 33.000 bis 42.000 Euro Energiekosten von rund 15.500 Euro hinzu. Das ergibt Gesamtkosten von etwa 48.500 bis 58.000 Euro.

Dieser Wert könnte sogar unterboten werden. Denn Steinfeldt hat von den Anschaffungskosten für die Wärmepumpe 40 Prozent Förderung abgezogen. Die Bundesregierung plant jedoch Förderungen von 50 oder 70 Prozent, je nach Einkommen, sodass die Gesamtkosten weiter sinken könnten. Allerdings soll der Förderbetrag bei 30.000 Euro gedeckelt werden.

Keine ganz günstige Investition: der Einbau einer Wärmepumpe. Inklusive Solarzellen ist sie aber unschlagbar günstig im Betrieb © Laura Ludwig/dpa-tmn

Wärmepumpe ohne Solarzellen: hohe Energiekosten bei niedrigen Anschaffungskosten

Der Kauf einer Wärmepumpe ohne Solarzellen reduziert die Anschaffungskosten auf 9.900 bis 19.200 Euro inklusive 40 Prozent Förderung. Die Energiekosten liegen jedoch mit gut 56.000 Euro dreieinhalb Mal so hoch wie bei der Variante mit Solarkollektoren. Insgesamt kostet die solarfreie Heizung laut co2online rund 18.000 Euro mehr als mit Photovoltaik.

Fernwärme: günstig in der Anschaffung, teuer im Betrieb

Inklusive Förderung kostet ein Fernwärmeanschluss zwischen 1800 und 4000 Euro, billiger geht es nicht. Ins Kontor schlagen allerdings die Energiekosten, die sich in 20 Jahren auf knapp 53.000 Euro summieren. Das gibt Gesamtkosten von knapp 55.000 bis 57.000 Euro über 20 Jahre.

Fernwärme würde also etwa so viel kosten wie die Wärmepumpe mit Solarzellen. Sie ist jedoch unsicherer, da Fernwärme eines der letzten Monopole ist, die Versorger können den Preis also bestimmen, der Kunde kann dagegen aber nichts einwenden. Die Preisbildung bleibt daher undurchsichtig, Verbraucherschützer warnen vor Missbrauch.

Pelletheizung: günstige Gesamtkosten, aber hoher CO₂-Ausstoß

Die Pelletheizung kostet in der Anschaffung inklusive Förderung etwa 15.000 bis 18.000 Euro. Die Energiekosten liegen mit rund 35.000 Euro auf dem Niveau der Wärmepumpe mit Solarkollektoren. Die Anschaffungskosten sind jedoch deutlich geringer.

Steinfeldt betont jedoch, dass Holzheizungen mehr CO₂ produzieren als Gasheizungen. Sie werden daher wahrscheinlich nie die Förderhöhen von Wärmepumpen erreichen. Hinzu kommt, dass die Preise für Pellets derzeit niedrig sind und bei steigender Nachfrage schnell steigen könnten.

Gasheizung: sehr günstige in der Anschaffung, extrem teuer im Betrieb

Die Kosten für eine neue Gasheizung belaufen sich auf 6000 bis 9000 Euro. Allerdings kommen über 20 Jahre mit 65.000 Euro extrem hohe Energiekosten hinzu. Zusammengerechnet sind das rund 20.000 Euro mehr als die Gesamtkosten für eine Wärmepumpe mit Solarzellen.

Hinzu kommt, dass sich die Gaspreise negativ auf die Gasheizung auswirken. Mit steigender Förderung für die Wärmepumpe wird sich die Differenz wahrscheinlich noch vergrößern. Zudem weiß keiner genau, wie teuer der CO₂-Preis in Zukunft ausfallen wird – unterschiedlichen Berechnungen zufolge könnte er 2040 auf bis zu 400 Euro pro Tonne steigen. Eine neue Gasheizung ist daher wahrscheinlich die schlechteste aller Heizoptionen.

Wasserstoff-Gasheizung: Heiz-Option mit vielen Unsicherheiten

Eine H2-ready Gasheizung ist mit vielen Fragezeichen versehen. Es gibt noch keinen Anbieter einer Gasheizung, die mit reinem Wasserstoff betrieben wird. Auch weiß niemand, wie teuer Heiz-Wasserstoff sein wird und bis wann ausreichende Mengen hergestellt werden können. Daher rät Steinfeldt von dieser Option ab.

Grundlagen der Berechnung Die Zahlen von co2online beziehen sich auf die zu erwartenden Heizkosten über 20 Jahre für ein Einfamilienhaus mit 110 Quadratmetern Wohnfläche und einem Heizenergieverbrauch von 18.000 Kilowattstunden (kWh) pro Jahr. Dabei wird von folgenden Kosten ausgegangen Strom: 40 Cent/kWh, vier Prozent Teuerung jährlich Fernwärme: 13 Cent/kWh, 2,6 Prozent Teuerung jährlich Holzpellets: 8,9 Cent, 2,5 Prozent Teuerung jährlich.