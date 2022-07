Heizen mit Gas: Was Verbraucher und Verbraucherinnen jetzt tun können

Ein Arbeitskollege hat dieses Jahr die Heizanlage in seinem Haus tauschen lassen, Kostenpunkt gut 20k€. Woher nehmen? Oder sollen die mittlerweile abbezahlten Hütten durch Zwangsmodernisierung wieder an die Banken zurückgegeben werden? Vergeßt mal kurz die Gaskrise: die normalen Lebenshaltungskosten für Essen und Energie im allgemeinen sind um 30-50% gestiegen. Klar ist das dann kein Problem, zusätzlich einen weiteren Kredit zu stemmen oder einen fixen Betrag für eine Erneuerung der Heizanlage zurückzulegen...wenn ich so einen Quatsch wie in dem Artikel lese, wird mir schlecht. Wieso z. B. ist der Sprit noch immer 35% teurer als vor Kriegsbeginn, obwohl der Ölpreis von 95$ im Februar sich aktuell auf 100 $ beläuft? Wer verarscht uns hier bzw. kassiert ab? Ein Bericht darüber stünde der FR besser zu Gesicht als halbseidene 'Spartipps'.