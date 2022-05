Hartz IV: Entsetzen über Aufhebung der Sanktionen – „Empfänger tanzen uns auf dem Kopf herum“

Von: Alina Schröder

Teilen

Die geplante Aufhebung der Hartz-4-Sanktionen stößt auf scharfe Kritik. Bei der Bundesagentur für Arbeit könne man dies nicht nachvollziehen. © Annette Riedl/dpa

Die Ampel-Regierung plant, Hartz-4-Sanktionen vorerst auszusetzen. Das Gesetz soll am Donnerstag verabschiedet werden – stößt allerdings auf allerlei Kritik.

Berlin – Werden Hartz-4-Sanktionen vorerst vollständig ausgesetzt? Das ist der Plan der Ampel-Regierung, über den am Donnerstag (19. Mai) im Bundestag debattiert und schließlich eine Entscheidung getroffen werden soll. Der Entwurf aus dem Bundesarbeitsministerium sieht vor, dass Arbeitssuchende in der Grundsicherung im Falle von Pflichtverletzungen und Verstößen bis Mitte 2023 keine Hartz-4-Kürzungen mehr befürchten müssen.

Seit der Einführung des Hartz 4 im Jahr 2005 wird bereits darüber gestritten, ob und wie man Druck auf Arbeitssuchende ausüben sollte. Die Ampel-Koalition hat bekannt gegeben, das Arbeitslosengeld 2 künftig durch das sogenannte Bürgergeld ersetzen zu wollen. Auf dem Weg dahin sollen nun die meisten Sanktionen ausgesetzt werden.

Kritik an Aufhebung der Hartz-4-Sanktionen – „Das ist eine Katastrophe“

Zu diesen Pflichtverletzungen zählen unter anderem Ablehnungen von Jobangeboten oder Abbrüche von Weiterbildungsmaßnahmen. Verweigern Empfängerinnen und Empfänger des Arbeitslosengeldes jedoch mehrere Termine im Jobcenter, sollen auch weiterhin Leistungen gekürzt werden können. Scharfe Kritik an dem Vorhaben von SPD, FDP und Grünen kommt allerdings aus der Bundesagentur für Arbeit. Dort könne man die Aussetzung der Sanktionen nicht nachvollziehen.

„Das ist eine Katastrophe“, sagte eine Jobberaterin mit Blick auf das geplante Sanktionsmoratorium gegenüber Hartz-4-Beziehenden der Süddeutschen Zeitung (SZ). Wenn die Leistungskürzungen vorerst ausgesetzt werden, befürchte sie, dass die Hartz-4-Empfangenden ihnen „auf dem Kopf herumtanzen.“ Darüber hinaus warnen auch Praktikerinnen und Praktiker, dass sich das Verhalten von Arbeitssuchenden ohne Sanktionen stark verändern könnte. Schließlich seien laut dem Bericht der SZ für etwa 20 Prozent der Beziehenden mögliche Leistungskürzungen der Grund, warum sie sich überhaupt an Auflagen hielten.

Geplante staatliche Hilfe Bürgergeld Voraussichtliche Einführung 2023 Grundlage Koalitionsvertrag zwischen SPD, Grünen und FDP Voraussetzungen für Antragsstellung Aufenthalt in Deutschland, Erwerbsfähigkeit, Hilfsbedürftigkeit

Bürgergeld statt Hartz 4: Sanktionen könnten bis Mitte 2023 ausgesetzt werden

In der Anhörung des Ausschusses für Arbeit und Soziales am vergangenen Montag (16. Mai) kritisierte die Bundesagentur für Arbeit die geplante Aussetzung der meisten Sanktionen bis Mitte 2023. Das berichtet das Handelsblatt. Die Jobcenter brauchen „eine Handhabe, wenn sich einzelne Leistungsberechtigte den gemeinsamen Bemühungen, die Hilfebedürftigkeit zu reduzieren, vollständig verweigern, etwa, indem sie zumutbare Arbeitsangebote nicht antreten“, heißt es in der Stellungnahme für die Anhörung.

Auch der Deutsche Städtetag übt Kritik an der geplanten Aussetzung von Hartz-4-Sanktionen. „Das geplante Sanktionsmoratorium in der Grundsicherung für Arbeitsuchende ist falsch, verwirrt die Betroffenen und kommt zum falschen Zeitpunkt“, sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Berlin. Damit gefährde man nicht nur das Vertrauen, sondern auch die Verlässlichkeit, „die gerade in der Zusammenarbeit zwischen Arbeitssuchenden und den Mitarbeitenden der Jobcenter wichtig sind.“ Alle Betroffenen benötigen Dedy zufolge einen nahtlosen Übergang in das Bürgergeld.

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte am Mittwoch (18. Mai) erst angekündigt, ein Gesetzentwurf für das geplante Bürgergeld im Sommer vorlegen zu wollen. Das Bürgergeld soll Hartz 4 in seiner heutigen Form künftig ablösen. Ob das Gesetz zum Sanktionsmoratorium tatsächlich verabschiedet wird, entscheidet sich am Donnerstagnachmittag im Bundestag. (as/dpa)