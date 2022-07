Doppelter Hartz-IV-Bonus 2022 - Wann wird das Geld auf das Konto überwiesen?

Das ekelhaft dumme Geschwatz "sollte nix geben" mit den schäbigsten Begründungen sind mittlerweile zum kotzen.

Um es Idioten mal näherzubringen wie es aussieht als Beispiel. Du sollst für ein bissl mehr als den ALG II Satz die Scheiße von fiesen Menschen am Arsch ablecken und noch Dankbar für "Hauptsache Arbeit" sein.

Die Einstellung so einiger Leute wie sie ist einfach nur zutiefs ekelhaft und abscheulich!

Die Ausbeutung im Land ist nicht mehr hinnehmbar und der ALG II Bezieher ist KEIN(!) permanent verfügbarer Arbeisklave und Prellbock für Idioten wie sie, SONDERN EIN MENSCH DER, AUS WELCHEN GRÜNDEN AUCH IMMER KEINE ARBEIT HAT!

Sie reden über die Menschen, als wenn sie der letzte Dreck wären und nix zu melden haben. Daher halte ich sie für einen abscheulichen ekelhaften Menschen, dem man ÜBERHAUPT NIX geben sollte - Gemeinschaft, Grundgesetz, ... da scheißen sie drauf - sie passen hier nicht hin!

WAS SOLL DAS EIGENTLICH?

Was haben die Menschen verbrochen, dass man mit ihnen mieser umgehen kann als mit dem Kinderschänder hinter Gittern? Seit wann ist Erwerblosigkei eine Straftat?

Bei Leuten wie ihnen, denke ich echt sofort ans Ende vom Rückenmark... sowas mieses, so arrogant, von oben nach unten treten... PFUI! Abartig!

Der Staat MUSS für Menschen ohne Arbeit sorgen, weil Selbstversorgung und auf die Jagd gehen, sich irgendwo ein Stück Land nehmen und ne Hütte bauen, Brennholz schlagen,... das ist alles verboten.

Und es muss menschenwürdig sein. Wenn die Menschen im ALG II nicht endlich eine wirksame Erhöhung bekommen, werden ganz viele spätestens im Winter an den Folgen sterben oder die holen sich es dann woanders - vielleicht bei dir. Wer so überheblich ist, der muss ja einen überfüllten Kühlschrank haben ;-)

Und man benötigt auch für die soziale Teilhabe Mittel - ohne soziale Teilhabe wirst NIEMALS eine Arbeit finden.

Manche sind halt zu empathielos und überheblich in der Matschbirne... die peilen es halt nicht.

Und geht es mal dir scheiße - nur ein Blödmann muss dich an der richtigen Stelle verletzen und du wirst nen Sozialfall... man sollte dich dann jeden Tag dran erinnern und sich an deine eigenen Worte halten... aber jede Wette, du wärest der erste, der meckert!