Gutachten empfiehlt 120 000 neue Fachkräfte einzustellen

Zeitarbeit in der Pflege

21 270 Zeitarbeitskräftearbeiteten Mitte vergangenen Jahres in der Krankenpflege. In der Altenpflege waren rund 12 116 in Zeitarbeit beschäftigt.



Die Zahlenentstammen einer Auswertung der Bundesagentur für Arbeit im Auftrag des Bundesarbeitgeberverbands der Personaldienstleister (BAP).



Die Quoteder Zeitarbeit in der Pflege lag damit bei 1,9 Prozent. Dies zeige einen leichten Rückgang im Vergleich zur Quote vom Vorjahr, die bei zwei Prozent lag, so der Verband.



Der Rückgangwiderlege die These, dass immer mehr Zeitarbeitskräfte in der Pflege beschäftigt seien, sagte BAP-Geschäftsführer Thomas Hetz.



Die Arbeitder Pflegekräfte in Zeitarbeit dürfe nicht länger zum „Sündenbock für die jahrelangen Versäumnisse“ gemacht werden, forderte Hetz weiter.