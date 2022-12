Grundsteuer „verfassungswidrig“: Jura-Professor rät in mehreren Bundesländern zur Klage

Egal ob verfassungskonform oder nicht: die Reform ist ohnehin eine Mogelpackung. Wo gibt's denn so was das man erst Jahre nach der Datenlieferung das fiskalische Ergebnis erfährt? Zudem werden die Kommunen mit den Hebesätzen schon dafür sorgen das mehr Geld in die Kasse kommt wie vorher. Am Ende wird wieder der Steuerbürger mit weiteren Lasten beladen und darf zusehen wie er die Kohle auftreibt. Das war bislang bei jeder "Reform" so.