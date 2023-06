Grüne Revolution in Afrika: Ein Weg aus der Armut?

Von: Kathrin Hartmann

Teilen

Kleinbäuerin in Ghana. Auch in dem westafrikanischen Land fördert die Initiative Agra-Projekte. © AFP

Die Allianz für eine grüne Revolution in Afrika ist mit ihrem Entwicklungsmodell gescheitert. Zu diesem Schluss kommen Nichtregierungsorganisationen.

Die Versprechen waren groß: Vor rund siebzehn Jahren gründeten die Bill & Melinda-Gates-Stiftung und die Rockefeller-Foundation die „Allianz für eine grüne Revolution in Afrika“ (Agra), um die afrikanische Landwirtschaft zu transformieren. Dabei stand die privat-öffentliche Initiative von Anfang an in der Kritik. Auch deshalb, weil die deutsche Bundesregierung Agra seit 2017 mit insgesamt 25 Millionen Euro fördert – und damit ein Landwirtschaftsmodell, das stark auf lizensiertes Saatgut, synthetischen Dünger, Pestizide und die Integration in globale Lieferketten setzt.

Ende 2022 legten das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und die staatliche Förderbank KfW eine Zwischen-evaluierung für die vier von ihnen mit rund zehn Millionen Euro finanzierte Agra-Projekte in Burkina Faso und Ghana vor.

Stiftung hält Entwicklungsprogramm für Afrika für gescheitert - Ministerium widerspricht

„Agras Ansatz der grünen Revolution ist zum Scheitern verurteilt“, sagt Jan Urhahn, Agrarexperte der Rosa-Luxemburg-Stiftung, „das wurde nun sogar durch die eigene Evaluierung des Entwicklungsministeriums bestätigt.“ Zu diesem Ergebnis kommen die Rosa-Luxemburg-Stiftung, das Hilfswerk Brot für die Welt, das Forum Umwelt und Entwicklung sowie die Menschenrechtsorganisationen Fian und Inkota, die den Bericht analysiert haben.

In der BMZ-Evaluierung klingt das jedoch anders: „Alle vier Projekte trugen dazu bei, die Produktionsstandards der Landwirte anzuheben und sie mit Lieferanten von Betriebsmitteln, insbesondere Saatgut, in Kontakt zu bringen. Dies trug dazu bei, ihre Erträge um 50 bis 100 Prozent zu steigern, die Produktqualität zu verbessern und die Einkommen zu erhöhen“, heißt es in der Zusammenfassung über den Förderzeitraum von 2017 bis 2022.

Projekte im Rahmen von Agra mit Kinderarbeit

Diesen Erfolg jedoch zweifelt die Analyse der fünf entwicklungspolitischen Organisationen an. Vor allem, so die Kritik, fehlten wissenschaftlich akzeptable und belastbare Daten. So habe es keine oder nur eine unzureichende Basisdatenerhebungen vor Beginn der Projekte gegeben. Befragungen seien nicht repräsentativ, weil zu wenige Menschen in zu kurzer Zeit befragt worden, die Kontrollgruppen zu klein oder gar nicht vorhanden gewesen seien. Obwohl die vier Projekte versprachen, die Ernährungssicherheit und das Einkommen jeweils mehrerer 100 000 kleinbäuerlicher Haushalte in Ghana und Burkina Faso zu verbessern, wurden in beiden Projekten nur jeweils 40 Bäuerinnen und Bauern und 20 in einer Kontrollgruppe befragt. Die Evaluierung kommt selbst zu dem Schluss, dass dies nicht repräsentativ sei. An einer Stelle heißt es sogar: „Die Ergebnisse der Erhebungen in beiden Ländern wiesen eine sehr große Variabilität auf, so dass wir die Daten nicht für zuverlässig und nützlich halten“.

Ein großer Widerspruch – und nicht der einzige in dem Papier: So heißt es aus dem BMZ, es gebe keine Kinderarbeit in den Projekten. In der Evaluierung jedoch berichten Bäuerinnen und Bauern explizit von absichtlicher und systematischer Kinderarbeit. Eine Menschenrechtsverletzung, die im Widerspruch zum Engagement des BMZ für das Ende der Kinderarbeit und die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention steht.

Verbotene Pestizide in afrikanischer Landwirtschaft ist Verstoß gegen Referenzrahmen für Agra

Anfang 2022 förderte eine Kleine Anfrage der Linken an die Bundesregierung zutage, dass in den von Deutschland finanzierten Agra-Projekten in Ghana die in der EU verbotenen Pestizide Permithin und Propanil zum Einsatz kommen. In der Evaluierung wurde dies jedoch nicht untersucht, obwohl die Verwendung gegen den „Referenzrahmen für Entwicklungspartnerschaften im Agrar- und Ernährungssektor“ des BMZ verstößt und gegen die Sozial- und Umweltstandards der Weltbank. Ob diese Pestizide weiter eingesetzt werden oder verboten wurden, geht aus der Evaluierung nicht hervor.

Die Geldgeber In Ghana sollten durch das vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) gefördert Agra-Projekt die Ernährungssicherheit und das Einkommen von 600 000 kleinbäuerlichen Haushalten direkt und für weitere 1,2 Millionen indirekt verbessert werden. In Burkina Faso wollte die Initiative Agra die Ernährungssicherheit und die Einkommen von mindestens 800 000 Kleinbäuerinnen und Kleinbauern steigern. Agra wurde im Jahr 2006 von der Bill & Melinda-Gates-Stiftung und der Rockefeller-Foundation gegründet. Fast eine Milliarde US-Dollar hat Agra an Zuschüssen erhalten – etwa von den USA, Großbritannien, Kanada, den Niederlanden, Norwegen und Deutschland. Auch das BMZ steuerte zehn Millionen Euro bei. Geldgeber ist auch der Düngemittelhersteller Yara. FR

Andererseits werden Bäuerinnen und Bauern aus den Projekten in Burkina Faso zitiert, die von sichtbaren Umweltschäden berichten – als mögliche Ursache werden „falsche Herbizide und Pestizide“ genannt.

Agra-Projekte machen Bäuerinnen und Bauern in Afrika von Saatgut abhängig

Zwar wird erwähnt, dass die Überschuldung von Bäuerinnen und Bauern in Ghana allgemein ein Problem sei – ein Zusammenhang zu den Agra-Projekten wird aber bei ihnen gar nicht erst erfragt. Dabei hatte diesen Zusammenhang bereits eine Agra-Evaluierung festgestellt. Allerdings stellt die BMZ-Untersuchung die soziale und ökonomische Nachhaltigkeit infrage und bestätigt, dass Agra-Projekte Bäuerinnen und Bauern von Agrarchemikalien und Saatgut abhängig machten und die Wahlfreiheit einschränkten. Dennoch wird es als positiv bewertet, „dass Saatgutunternehmen durch das Projekt nun in Bereiche vorgedrungen sind, in denen sie zuvor nicht tätig waren“.

Die 2017 ausgegebenen Ziele von Agra waren ambitioniert: Bis zum Jahr 2020 sollten die Ernährungsunsicherheit in 20 afrikanischen Ländern halbiert sowie Einkommen und die Produktivität von 30 Millionen Kleinbäuer:innen verdoppelt werden.

Bundesregierung steckt weiter Geld in Agra - trotz Kritik aus der örtlichen Zivilgesellschaft

Bereits 2020 veröffentlichten die Rosa-Luxemburg-Stiftung, Brot für die Welt, Fian und Inkota den Bericht „Falsche Versprechen“. Danach waren in den 13 Schwerpunktländern von Agra die Erträge gar nicht gestiegen, die Zahl der Hungernden jedoch um ein Drittel, wie die FR berichtete. Dafür hatte Timothy A. Wise von der Tufts University in Massachusetts Daten der UN-Organisation für Landwirtschaft und Ernährung (FAO) ausgewertet. Fallstudien der afrikanischen Partnerorganisation berichteten darüber hinaus von abhängigen und verschuldeten Kleinbäuerinnen und Kleinbauern sowie einer eingeschränkten Ernährungsvielfalt, weil Maismonokulturen lokale Getreidesorten verdrängt hätten.

Die Autor:innen kritisieren, dass das BMZ 2020 trotz der ihm bekannten Recherchen und Kritik von NGOs und trotz des heftigen Widerstands der afrikanischen Zivilgesellschaft weiteres Geld in Agra-Programme gesteckt habe. Ohne die erste Projektphase evaluiert zu haben, stellte das BMZ weitere 15 Millionen Euro für Programme in Burkina Faso und Nigeria und den Zeitraum 2022 bis 2025 bereit.

Organisationen fordern Einstellung von Förderungen für Agra

Die entwicklungspolitischen Organisationen fordern nun, dass das BMZ die Förderungen so schnell wie möglich und vorzeitig einstellt. Das Ministerium solle stattdessen das Recht auf Nahrung und Agrarökologie in den Fokus nehmen, einen Aktionsplan dafür entwickeln, deutlich mehr Geld dafür bereitstellen und sich in internationalen Initiativen dafür einsetzen.

Eine weitere Förderung von Agra über 2025 hinaus sei derzeit nicht geplant, sagt ein Sprecher des BMZ. An bestehende Verträge sei man aber gebunden. Man wolle in der zweiten Phase Dinge, die in der ersten kritisch bewertet worden seien, „im Dialog mit Agra besser machen“, etwa ökologische Aspekte stärker berücksichtigen. Agra sei ein großer und einflussreicher Player in Afrika, der das Vertrauen der Afrikanischen Union und zahlreicher afrikanischer Regierungen genieße und den man schon deshalb nicht ignorieren könne.