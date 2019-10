Großer Zulauf für Fridays for Hubraum

Extinction Rebellion

Die Klima-Proteste gewinnen an Schärfe. Ab der kommenden Woche will die Gruppierung Extinction Rebellion (Aufstand gegen das Aussterben) den Verkehr in der Hauptstadt blockieren und so die Regierung in Sachen Klimapolitik unter Druck setzen. Tausende Menschen wollen nach Angaben der Organisatoren nach Berlin kommen – aus ganz Deutschland, Polen, Dänemark und Schweden. „Wir sehen kein anderes Mittel, um die Katastrophe aufzuhalten“, sagte eine Sprecherin am Freitag in Berlin. Die Blockaden sollen demnach mindestens eine Woche dauern. (rnd)