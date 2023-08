Glyphosat: Bayer setzt auf Petition

Von: Hanna Gersmann

Teilen

Pflanzenschutz für den Winterweizen. Nach jetzigem Stand darf dafür noch bis Mitte Dezember Glyphosat verwendet werden. © imago images

Der Leverkusener Agrarchemiekonzern Bayer kämpft um eine Neuzulassung des Unkrautvernichters Glyphosat – mit der Methode Greenpeace.

Sich mit einer Petition, mit einer Bitte oder Beschwerde, direkt an den Bundestag zu wenden und Mitstreitende dafür zu finden, ist ein Bürgerrecht, verbrieft im Grundgesetz. Aber nun bittet der Leverkusener Chemiekonzern Bayer die Parlamentarierinnen und Parlamentarier um Hilfe – wegen des Unkrautvernichters Glyphosat. Die Unterschriftenaktion dazu läuft. Wer gedacht hat, der Kampf um das Ackergift sei beendet, irrt. Er beginnt spätestens jetzt wieder, in neuer Form.

Das Herbizid darf in der EU nur noch bis zum 15. Dezember gespritzt werden. In den kommenden Wochen müssen die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten entscheiden, ob die Zulassung verlängert wird. Das Mittel steht im Verdacht krebserregend zu sein. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, EFSA, hat vor kurzem allerdings erst bekräftigt, dass sie keine inakzeptablen Gefahren sieht.

In der Petition ruft Bayer die Abgeordneten dazu auf, sich darum zu kümmern, „dass sich die deutsche Bundesregierung für eine Verlängerung der Genehmigung für Glyphosat einsetzt“. Und: „Ermöglichen Sie, dass Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Glyphosat auch in Zukunft weiterhin sachgerecht angewendet werden können.“ Denn es gebe „in vielen Anwendungsgebieten keine wirtschaftliche Alternative zu Glyphosat“.

Bayer will Glyphosat weiter anbieten und setzt auf Lobbyarbeit

Für ein einzelnes Unternehmen ist es ungewöhnlich, sich politisch so offen einzumischen. Christina Deckwirth von der Organisation Lobbycontrol sagt: „Zur alten Schule des Lobbyismus der Wirtschaft gehört es eher, Abgeordnete zu Hintergrundgesprächen einzuladen, persönliche Kontakte zur Politik zu nutzen.“ Eine Petition zu starten, das sei eher ein „klassisches Ding von Nichtregierungsorganisationen, von NGOs“.

Lobbycontrol selbst macht das zum Beispiel. Und natürlich Greenpeace. Beim Umweltverband läuft gerade auch eine Petition: „Glyphosat-Verbot jetzt!“ heißt sie.

Bayer: Petition für Glyphosat

Bayer ahmt die Methode Greenpeace, also die der NGOs, nach und kämpft so gegen sie? „Verwerflich ist das nicht“, sagt Deckwirth, „aber es zeigt, wie wichtig Bayer Glyphosat ist.“ Der Druck: hoch.

„Wir nehmen Glyphosat bis Ende 2023 vom Markt“, haben SPD, Grüne und FDP in ihrem Koalitionsvertrag geschrieben. Und die EFSA-Einschätzung ist umstritten. Umweltverbände wie der BUND beklagen Datenlücken im EFSA-Bericht, die die Behörde auch selbst zugibt. Da geht es unter anderem um etwaige Risiken für die Ernährung der Menschen oder für die Artenvielfalt. Bis zu 40 Prozent der deutschen Äcker werden mit Glyphosat gespritzt; es zerstört alle störenden Gräser und Kräuter.

Bayer: Übernahme von Monsanto für viel Geld

Bayer hatte große Hoffnungen in den Stoff gesetzt. Es übernahm 2018 den US-Saatguthersteller Monsanto und damit auch den Unkrautvernichter für sagenhafte 63 Milliarden Dollar, erntete bisher aber vor allem Ärger. So schrieben Zehntausende in den USA ihre Krebserkrankung Glyphosat zu und klagten. Und auch wenn Bayer stets bestritten hat, dass Glyphosat krebserregend ist, hat das Unternehmen schon mehrere Milliarden Euro für Vergleiche ausgegeben.

Viele Landwirtinnen und Landwirte dürfte Bayer auf seiner Seite haben, weil Glyphosat als effektiv und günstig gilt. Bayer sammelt die Unterschriften auf einer eigenen Internetseite. So machen es die Nichtregierungsorganisationen meist auch. Die gesammelten Unterschriften würden dann öffentlichkeitswirksam an Bundestagsabgeordnete übergeben, sagt Deckwirth von Lobbycontrol. „Das schafft mehr Aufmerksamkeit, auch in der Öffentlichkeit.“