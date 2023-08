Getränkeautomaten in Japan: Mit Litschibrause durch Tokio

Von: Felix Lill

Ein Drittel aller Getränkekisten wird über die Automaten verkauft. In manchen gibt es auch Pommes oder Windeln.

In Tokio stehen an fast jeder Straßenecke Getränkeautomaten. Gerade in den heißen Monaten sind sie von großer Bedeutung. Die Branche verdient an der Hitze.

Tokios Sommer ist die Hölle. Kaum fünf Minuten geht man zu Fuß unter freiem Himmel, schon tropft Schweiß von der Stirn, der Rücken ist klatschnass. Schnell fragt man sich: Wie soll ich das aushalten? Wann kann ich wieder in klimaanlagengekühlte Räume flüchten? Zum Glück wird dieses Leiden schnell gelindert, sobald man auf der anderen Straßenseite eine Oase entdeckt: Dort wirft man ein paar Yen-Münzen ein, drückt einen Knopf, dann fällt ein kalter Grüntee oder ein Isodrink ins Ausgabefach. Die ersten Schlucke wirken fast lebensrettend. Dem Automaten sei Dank.

Diese Anekdote ist kaum Übertreibung. Für die Menschen in Japan ist sie der Lebensalltag. Im Juli und August klettern die Temperaturen in der Hauptstadt oft auf 37 Grad, die Luftfeuchtigkeit erreicht nicht selten 90 Prozent. Durch Hitzschläge sterben in Japan jährlich um die 1200 Menschen. Ende Juli machte der Fall einer 13-jährigen Schülerin Schlagzeilen, die mit dem Fahrrad fuhr, kollabierte und starb. Japans Regierung denkt darüber nach, wie sie die Zahl der Hitzetode reduzieren kann.

Dabei wäre die Situation längst viel prekärer, wenn es nicht diese Automaten gäbe, die im ostasiatischen Land praktisch omnipräsent sind. Denn wer zu wenig trinkt, erleidet eher einen Hitzschlag. „Bitte achten Sie auf Ihren Flüssigkeitshaushalt!“, tönt es daher fast minütlich durch die Lautsprecheranlagen Tokioter Bahnhöfe. Entsprechend wird in die Verkaufsapparate – die von Wasser über salzhaltige Litschibrausen bis zu einem auf minus fünf Grad heruntergekühlten Cidersorbet alles Mögliche anbieten – umso mehr Geld eingeworfen, je höher die Außentemperatur ist.

Automaten sind angesagt in Japan

„Im Moment ist unsere mit Abstand wichtigste Jahreszeit“, sagt Yoshiki Misue mit einem strahlenden Lächeln. Der Manager von Asahi, einem der führenden Getränkekonzerne Japans, sitzt in einem kühlen Besprechungszimmer eines Tokioter Wolkenkratzers. Und für das laufende Jahr ist Misue guter Dinge: „Nach der Pandemie kommen endlich wieder viele Touristen nach Japan, obwohl es so heiß ist!“ Das sei besonders gut fürs Geschäft. Denn die weniger Ortskundigen seien die Hitze weniger gewohnt und eilen daher häufiger zu einem Automaten.

Yoshiki Misue, ein drahtiger Typ mit gelfrisiertem Haar, ist bei Asahi für das Automatengeschäft zuständig und gehört damit zu den wichtigsten Personen im Konzern. Was in anderen Ländern eher als randständige Tätigkeit eines Getränkeunternehmens gelten würde, ist in Japan eine entscheidende Einnahmequelle: Von den 1,8 Milliarden Getränkekisten à 24 bis 30 Flaschen, die 2021 japanweit vertrieben wurden, verkaufte sich branchenübergreifend fast ein Viertel über die Automaten. Bei Asahi, dem viertgrößten Player im Geschäft, machen die Maschinen ein Fünftel der Erlöse aus.

Japan: Wasser, Snacks und Kuscheltiere aus Automaten

Für die Existenz der jihanki, wie die Maschinen hier heißen, ist man in Japan heute vor allem im Sommer dankbar. Dabei war die Motivation für die landesweite Errichtung der Automaten keineswegs eine Reaktion auf den Klimawandel. „Das Geschäft begann in den 1970er Jahren zu boomen“, sagt Yoshiki Misue, „und damals ging es vor allem um Komfort. Die Anbieter wollen den Verbrauchern ihre Produkte möglichst überall anbieten können.“ In den Zeiten von Japans Wirtschaftswunder standen die jihanki für Automatisierung, Effizienzsteigerung, Modernisierung.

Das Milliardengeschäft, das die jihanki heute sind, ist kaum auf Getränke beschränkt. Auch Pommes frites, Windeln, Spielfiguren aus beliebten Animeserien sind in den Automaten manchmal zu finden. Rund die Hälfte der landesweit gut vier Millionen Apparate sind aber auf Getränke ausgerichtet. Im Winter rüsten die Anbieter dann um: Anstelle eiskalter Getränke kommen heißer Kaffee, Maissuppe oder in Dosen aufbewahrter Lachs ins Sortiment. Auch Erdbeerkuchen in der Dose oder Fischbrühe aus der Flasche sind zu haben.

Automaten-Geschäft ist rückläufig in Japan

So könnte man denken, das Geschäft mit jihanki habe eine goldene Zukunft vor sich – zumal die Sommer in Zukunft nur noch heißer werden. Doch die letzten eineinhalb Jahrzehnte sahen anders aus. Statistiken zeigen, dass die Zahl in Betrieb befindlicher Automaten zwischen 2006 und 2021 um fast ein Zehntel gefallen ist. „In den Nullerjahren führte die Regierung automatische Passkontrollen bei Zigarettenautomaten ein“, erinnert sich Yoshiki Misue. Minderjährige wurden so vom heimlichen Zigarettenkaufen ausgeschlossen. Da Getränke-jihanki oft neben Zigarettenautomaten stehen, wirkte sich dies auch negativ auf die Umsätze von Drinks aus.

Dann hemmte eine Erhöhung der Mehrwertsteuer von fünf auf acht Prozent das Geschäft erheblich – selbst wenn der Preis für ein Isogetränk, eine Cola und einen Eistee oft nur um zehn Yen (rund acht Cent) auf rund 160 Yen stieg. „Unsere Kunden offenbarten sich als sehr preisempfindlich“, erinnert sich Misue. Der nächste Schlag war die Pandemie, als viele Menschen zu Hause blieben.

Anbieter von Automaten wollen über Japan hinaus expandieren

Nun soll das Geschäft wieder aufblühen. Eine große Chance für die Branche steckt im Klimawandel. „Es ist ja bekannt, dass unsere Automaten auch für die allgemeine Gesundheit einen Beitrag leisten“, prahlt etwa Yoshiki Misue. Was nicht nur er so sieht. Mittlerweile rät etwa auch die Konsumentenbehörde für Touristen auf ihrer Website: „Erhalten Sie Ihren Flüssigkeitshaushalt durch die Verkaufsautomaten.“

Dass das einstige Verkaufsniveau der jihanki wieder erreicht werden kann, gilt trotzdem als unwahrscheinlich. Schließlich schrumpft Japans Bevölkerung. Auch deshalb orientieren sich einige Anbieter ins Ausland. GRN, ein kleinerer Wettbewerber auf dem heimischen Markt, beschloss im vergangenen Jahr, ins Geschäft in Australien einzusteigen. Neben den Verkäufen in Vietnam und China – wo man geopolitische Risiken sieht – soll Australien nun das Geschäft stabilisieren.

Europa ist ein mögliches Ziel

Auch der Anbieter Dydo, dessen Automaten auf dem Heimatmarkt pro Jahr noch rund 104 Milliarden Yen (eine knappe Million Euro) umsetzen, schaut sich jenseits der Landesgrenzen um. „Bis vor kurzem haben wir auf dem russischen Markt getestet“, berichtet Hajime Masamoto, der den Sales-Bereich von Dydo verantwortet. „Pandemie und Ukraine-Krieg haben dem ein Ende bereitet.“ Vorerst, wie er betont.

Fortan wolle man sich verstärkt in der Türkei umsehen. Wobei Masamoto den europäischen Markt zwar als prädestiniert für sein Geschäft ansieht, ihn aber zugleich für noch nicht ganz gereift hält: „In Europa ist man es noch nicht gewohnt, in jeder Straße und in fast jedem Gebäude einen Automaten zu haben. Und man vertraut den darin angebotenen Produkten auch nicht so, wie man es in Japan tut.“ Auf dem Heimatmarkt stünden die Automaten von Dydo seit Jahrzehnten für Zuverlässigkeit und Qualität, erklärt Masamoto. „Aber diesen Ruf aufzubauen, erfordert anscheinend viel Zeit.“

Kaffee und Suppe aus dem Automaten?

Tatsächlich könnte es dauern, bis man einen Italiener überzeugt hat, dass ein passabler Caffè Latte auch in der Dose kommen kann, oder eine Deutsche, dass eine Kartoffelsuppe selbst dann noch bekömmlich ist, wenn sie auf ihre Käuferin einige Zeit in einem Automaten gewartet hat. Eine weitere Herausforderung, so Hajime Masamoto, sei das höhere Umweltbewusstsein europäischer Konsument:innen. Denn der Plastikverbrauch der jihanki ist hoch. Aufgeben will man bei Dydo aber nicht.

Ähnlich sieht es Asahi, wo man sich eine Expansion in ausländische Märkte mittelfristig als Option offenhält. Dafür spricht nicht nur der schrumpfende Heimatmarkt, sondern auch eine womöglich zunehmende Nachfrage auf einem Kontinent wie Europa. Neben den heißer werdenden Sommern fehlt es in der EU schließlich – ähnlich wie in Japan – zusehends an Arbeitskräften, von denen man für den Betrieb eines jihanki kaum welche benötigt.

Was die Umweltprobleme der Maschinen angeht, bietet Asahi seit diesem Jahr eine erste kleine Lösung: „Wir haben neue Maschinen mit Umluftsystemen entwickelt, die jetzt 20 Prozent der durch den Stromverbrauch verursachten CO2-Emissionen direkt wieder absorbieren können“, berichtet Yoshiki Misue stolz. Bis 2030 soll der Anteil 100 Prozent erreichen.

Falls die Verkaufsautomaten eines Tages wirklich CO2-neutral sind, könnte ein an jeder Straßenecke verfügbarer Eiskaffee aus der Dose wohl auch in Deutschland schneller Fans finden. Wobei sich eine Öffnung für solche noch eher fremden Produkte wohl beschleunigen würde, wenn die Sommer so heiß werden, dass auch in Deutschland Hitzschläge Schlagzeilen machen.