Wer nicht zustimmt, wird gekündigt: Bank schafft kostenlose Girokonten ab

Von: Patricia Huber

Immer mehr Banken machen Ernst: Wer den AGB-Änderungen nicht zustimmt, muss mit Kündigung rechnen. Das droht nun auch DKB-Kund:innen mit Gratis-Konto.

Berlin – Sowohl für Banken als auch für Kund:innen gab es wichtige rechtliche Neuerungen bei den Gebühren und der Zustimmung zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Vor rund zwei Jahren urteilte der Bundesgerichtshof (BGH), dass Banken bei Änderungen der AGB die Zustimmung ihrer Kund:innen einholen müssen. Wer also seine Gebühren erhöht, muss zuvor die Zustimmung der Kund:innen erhalten. Eine Preisanpassung, ohne vorher die Kund:innen zu informieren, ist somit nicht mehr möglich.

Girokonto kostenpflichtig: DKB kündigt Kund:innen mit Gratis-Karten ohne Zustimmung

Infolgedessen kam es schon bei einigen Banken zu Kontokündigungen. Das droht nun auch Kund:innen der DKB, die noch eine kostenlose Girocard nutzen. Seit dem 1. Januar 2023 wurde diese eigentlich schon abgeschafft – doch nach dem BGH-Urteil müssen Kund:innen auch erst bezahlen, wenn sie der Preisänderung in den ABG zugestimmt haben.

Bis vor kurzem blieb das auch ohne Konsequenzen. Doch nun scheint die DKB ernst zu machen, wie MobiFlip berichtet. Kunden, die den Vertragsänderungen noch nicht zugestimmt haben, wird jetzt mit der Kontokündigung gedroht. Konkret heißt es in dem Schreiben: „Ihre aktive Zustimmung ist für das weitere Bestehen unserer Geschäftsbeziehung mit Ihnen erforderlich. Daher werden wir für alle Karten, die zu Ihrem privaten Girokonto gehören, die Kündigung aussprechen, falls wir Ihre Zustimmung nicht bis zum XX.06.2023 erhalten. Darüber würden wir Sie in einem separaten Schreiben informieren.“

Immer mehr Banken verlangen inzwischen Kontogebühren. So auch die DKB. © IMAGO/Maximilian Koch

DKB-Girokonto: So viel kann es kosten

Heißt also: Wer nicht zustimmt, der muss nun damit rechnen, dass seine Gratis-Karten gekündigt werden. Aber: Die Gebühren fallen nur an, wenn der Mindesteingang bei dem Girokonto bei unter 700 Euro liegen. Wer das DKB-Konto also auch als Hauptkonto nutzt und beispielsweise sein Gehalt von mindestens 700 Euro dorthin überwiesen bekommt, sollte in der Regel keine Probleme haben. Bei einem Geldeingang von unter 700 Euro pro Monat fallen dann aber monatlich 4,50 Euro Gebühr an. (ph)