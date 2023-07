„Zuerst kommt die Mission“

Von: Matthias Kolbusa

Schlägt Klientelpflege innovative Politik? Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz (r.), und Finanzminister Christian Lindner. © Imago

Politik und Gesellschaft können vom Wahlspruch der Navy Seals einiges lernen.

Die amerikanischen Navy Seals haben einen Wahlspruch: „Zuerst kommt die Mission, dann das Team und dann erst komme ich.“ Auch wenn diese Regel aus einem militärischen Kontext stammt, so ist sie doch universell anwendbar und kann ebenso im Management, der Politik, der Familie oder der Sportmannschaft gelten.

Konsequent weitergedacht, ließe sich das sogar auf die gesamte Gesellschaft übertragen. Natürlich ist das zu viel verlangt, weil das Primat der Mission eine von allen geteilte Vision, eine gemeinsame Vorstellung der Wunschzukunft und eine Verständigung über die handfesten Ziele voraussetzen würde. In unserem Gemeinwesen mit 80 Millionen Menschen ist das sicher und nachvollziehbar kaum möglich.

Viel wäre aber getan, wenn wir die Pluralität so leben könnten, dass die divergierenden Ideen und Kräfte trotz ihrer Widersprüche den Wohlstand aller befördern würden. Dafür müsste jeder Einzelne das Richtige tun, und das Richtige ist, was allen mehr nutzt, als schadet. Natürlich ist das eine positive Utopie, an die nur die Allerblauäugigsten glauben. Doch ist es mit Utopien so wie mit anderen Formen der Perfektion: Sie sind unmöglich zu erreichen, aber das Potenzial, an ihnen zu arbeiten, ist unendlich vorhanden.

Um zumindest das zu erreichen – Menschen verfolgen ihre persönlichen Ziele vehement, aber fair gegen andere, und das freie Spiel der Kräfte führt zu einer Konkurrenz der Bestrebungen, die das Beste für alle hervorbringt – müsste die Politik ein Vorbild sein. Hier böte die aktuelle Regierung eine hervorragende Gelegenheit, aus Unterschiedlichkeit eine enorm treibende Kraft zu machen. Stattdessen verklebt sie sich in ihrer Klientelpflege und stellt das Ich der Parteien über die Mission für die Menschen. Dabei ist jenseits des indiskutablen Extremismus links und rechts auch das oppositionelle und unkonstruktive Störfeuer um des Störfeuers willen nicht nur wenig hilfreich, sondern gefährlich.

Wenn es im Management so weit kommt, können Unternehmen an ihrer Zerrissenheit scheitern. Ähnlich ist aktuell unser Wohlstand in Gefahr. Vermutlich muss wieder ein Ruck durch Deutschland gehen. Und am besten fängt jeder Einzelne von uns sofort damit an.

Der Autor ist Unternehmer sowie Veränderungsexperte. Zuletzt erschien von ihm „Management Beyond Ego. Teams in der neuen Arbeitswelt zu außergewöhnlichen Erfolgen führen“ (Ariston-Verlag).