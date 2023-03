Zank um Provisionen

Von: Dorothea Mohn

Kaum ist das Vorhaben der zuständigen EU-Kommissarin Mairead McGuinness bekannt, sammeln sich die Lobbyisten der Finanzindustrie, um das Vorhaben im Keim zu ersticken. © Nicolas Armer/dpa

Die Finanzindustrie macht Front gegen EU-Pläne. Die Sorge vor einer sachlichen Auseinandersetzung um Provisionen ist offenbar so groß, dass man sie lieber gleich unterbinden will. Die Kolumne „Gastwirtschaft“.

Die europäische Finanzmarktpolitik ist in Aufruhr. Grund ist die für Mai erwartete Strategie zum Schutz von Verbraucher:innen am Finanzmarkt. Sie soll ein Verbot von Provisionen beim Verkauf von Finanzanlagen enthalten. Kaum ist das Vorhaben der zuständigen EU-Kommissarin Mairead McGuinness bekannt, sammeln sich die Lobbyisten der Finanzindustrie, um das Vorhaben im Keim zu ersticken.

Bemerkenswert sind hier zwei Dinge: Zunächst scheint die Sorge vor einer sachlichen Auseinandersetzung um Provisionen so groß, dass man sie lieber gleich unterbinden will, anstatt eine Diskussion in Parlament und Öffentlichkeit zu führen. Das ist nachvollziehbar, denn bei Licht betrachtet gibt es kein stichhaltiges Argument für Provisionen. Sie führen dazu, dass Geldinstitute Verbraucher:innen Produkte nahelegen, die hohe Provisionen enthalten. „Beraten“ werden üblicherweise aktiv gemanagte Fonds, fondsgebundene Versicherungen oder Zertifikate. Diese Produkte sind teuer, denn sie enthalten neben den eigentlichen Kosten auch die oft üppigen Provisionen, die die Kreditinstitute oder Finanzvermittler:innen bekommen. Die Konsequenz für Kund:innen: Die empfohlenen Produkte sind schlechter als einfache provisionsfreie Anlagen. Kein Wunder, denn Provisionen machen aus Beratenden Verkäufer:innen.

Punkt zwei betrifft die Haltung der Bundesregierung. In einem Brief an die zuständige Kommissarin hat sich Finanzminister Christian Lindner gegen ein Provisionsverbot ausgesprochen. Abgesehen davon, dass die Analysen der Kommission noch nicht öffentlich sind und somit keine fundierte Diskussion möglich ist, handelt es sich hierbei nicht um eine in der Bundesregierung abgestimmte Position, sondern um die Einzelmeinung eines Hauses. Trotzdem wird Deutschland in Brüssel nun als entschlossener Gegner des Provisionsverbotes wahrgenommen, was der Finanzindustrie hilft.

Für die SPD und Grünen wäre daher geboten, den Vorstoß des Ministers einzufangen, und eine sachliche Diskussion vorzuschalten, an deren Ende eine gemeinsame Haltung der Bundesregierung steht. Die Zeit der Lippenbekenntnisse ist vorbei. Es geht darum, dass Verbraucher:innen endlich die Chance auf gute Beratung bekommen und nicht länger Anlage- und Vorsorgeentscheidungen im Vertriebsdunst der Banken treffen müssen.

Die Autorin ist Leiterin des Teams Finanzmarkt des Verbraucherzentrale Bundesverbands.