Woodstock des Degrowth

Von: Andreas Bangemann

Cradle-to-Cradle, Donut-Ökonomie, bürgerliches Engagement: Eine Zukunftskonferenz macht Hoffnung für eine Wirtschaft ohne Wachstumszwang

Wirtschaftswachstum versus Ökologie. Frist das eine das andere? Oder umgekehrt? Oder geht auch beides zusammen? © Patrick Pleul/dpa

Im Mai übernahmen rund 2500 junge Leute aus allen Ländern Europas für drei Tage die „Macht“ und füllten im Rahmen der Konferenz „Beyond Growth“ das Europaparlament in Brüssel. Ihre Mission: die Entwicklung eines Konzepts jenseits des Wachstums. Es sollte eine historische Zukunftskonferenz werden, von der die Teilnehmenden noch während der Veranstaltung als das „Woodstock des Degrowth“ sprachen.

Nachdem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in ihrer Eröffnungsrede gesagt hatte, „ein Wachstumsmodell, das sich auf fossile Brennstoffe stützt, ist obsolet“, folgte ein Reigen international anerkannter Wissenschaftlerinnen, Forscher, Aktivistinnen und Politiker, die den Anwesenden ihre Erkenntnisse mitteilten. Jason Hickel, Professor an der Universität Barcelona, sagte unmissverständlich: „Unser Wirtschaftssystem versagt sowohl in ökologischer als auch in sozialer Hinsicht.“

Die belgische Expertin für Energiepolitik und Ko-Präsidentin des Club of Rome, Sandrine Dixson-Decléve ergänzte: „Die Besessenheit vom Wirtschaftswachstum ist eindeutig gescheitert! Die Kaiser und Kaiserinnen des Wachstumsnarrativs sind nackt!“

Der per Video zugeschaltete Nobelpreisträger Joseph Stiglitz merkte an, dass sich das Wirtschaftswachstum als ungeeignet erwiesen habe, die Armut auf der Welt zu besiegen.

Die politischen Verfechter des Green Deal der EU wollen das Wachstum vom Ressourcenverbrauch entkoppeln, um weiter wachsen zu können, und dennoch gleichzeitig das Klima und die Umwelt schützen. Dazu stellte Timothée Parrique, französischer Makroökonom und Forscher für ökologische Ökonomie, unmissverständlich fest: „Die Idee eines von der Natur entkoppelten Wirtschaftswachstums ist ein Märchen!“ Es gebe keinerlei Beweise, dass grünes Wachstum auf Basis der Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch machbar sei. Und die Beweislast läge eindeutig bei jenen, die ein solches Vorhaben als zielführend umsetzen wollten.

Welche die Auswege sein könnten, wurde in zahlreichen Panels der Konferenz vorgestellt. Stichworte waren Kreislaufwirtschaft, Cradle-to-Cradle, die Donut-Ökonomie, Gemeinwohlökonomie, bürgerliches Engagement, lokale Kreativ- und Zukunftsorte und vieles mehr. Gelingt es, eine vom Wachstumszwang befreite Wirtschaft zu entwickeln? Die Veranstaltung lässt hoffen.

Der Autor ist Chefredakteur der Zeitschrift „Humane Wirtschaft“.