Wir brauchen eine vitale Revolution!

Von: Anna-Katharina Hornidge

Wie wir gesund auf einer gesunden Erde leben können. Die Kolumne „Gastwirtschaft“.

Unsere Erde heizt sich auf. Der Juli 2023 war global der heißeste Juli seit 120 000 Jahren, so Samantha Burgess, Vizedirektorin des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus. An Land lagen die Temperaturen global um 0,72 Grad über dem Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020. Die Erwärmung bedroht Biodiversität, Nahrungsmittelproduktion und menschliche Gesundheit. Die Wahrscheinlichkeit von Naturkatastrophen und sozialen Polarisierungsprozessen nimmt zu. Es kommt zur Destabilisierung von politischen Regimen, Wirtschaftssystemen und Weltregionen. Unsere globale Ordnung ist in Gefahr.

Blicken wir auf das neue Hauptgutachten des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen. Dort heißt es: „Unsere Lebensweise macht krank und zerstört die natürlichen Lebensgrundlagen.“ Seine Antwort darauf ist, die Vision „Gesund leben auf einer gesunden Erde“ als Leitbild für jegliches Handeln von Politik, Privatwirtschaft und Gesellschaft zu verankern. Sie stellt Gesundheit untrennbar von Mensch und Natur ins Zentrum. Sie verlangt, dass wir weltweit handeln, Zukunft langfristig gestalten und gleichzeitig kurzfristig wirksam werden.

In den Worten des Rates benötigen wir „globale Dringlichkeitsgovernance“, die demokratisch erstritten, ressort- und skalenebenen-übergreifend kohärent Transformationsprozesse für Nachhaltigkeit beschleunigt. Als Orientierungs- und Handlungsrahmen dient die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Ein Menschenrecht auf gesunde Umwelt sollte als kontrollfähiger Maßstab in nationalen Verfassungen etabliert werden.

Drei Lebensbereiche mit Strahlwirkung werden benannt: Ernähren, Bewegen und Wohnen. Ernähren wir uns klimaverträglich und gesund, nehmen öffentliche Verkehrsmittel statt Auto, stellen Energieproduktion und -konsum auf Erneuerbare um und planen grüne Städte, macht dies die klimastabilisierende und sozialgerechte Umgestaltung von Produktionssystemen und Konsummustern auch in anderen Bereichen möglich.

Der Rat ruft uns zum dringenden Handeln auf. Nur so wird „Gesund leben auf einer gesunden Erde“ in Zukunft möglich sein. Wir sind alle gefordert. Es ist eine Revolution.

Die Autorin ist Direktorin des German Institute of Development and Sustainability (IDOS) und Professorin der Universität Bonn.