Wider die Logik des Profitmachens

Von: Heinz-Josef Bontrup

Die Wirtschaftswissenschaft müsste viel stärker an einer Alternative forschen.

Ist der Kapitalismus, über den so gut wie keiner reden will, am Ende? Jedenfalls stößt die systemisch inhärente Logik des Kapitals, einzig darauf ausgerichtet, alle Potenziale zu nutzen, um den Mehrwert für Kapitaleigentümer gegen den Lohn der abhängig Beschäftigten zu erhöhen, immer mehr an ihre Grenzen. Dies führt zu Krisen, nicht zuletzt zu Umweltkrisen, und gleichzeitig zu Lösungsversuchen, die an der Funktionsweise des widersprüchlichen Systems scheitern.

Einerseits hat das mit der Komplexität des Systems selbst zu tun. Hier sind Funktionskausalitäten den meisten orthodoxen Ökonom:innen nicht wirklich verständlich, zumal deren Ökonomie auf einer subjektiven Wertlehre basiert und nicht auf der objektiven Arbeitswertlehre. Andererseits bringt die ökonomische Realität ideologische Verhältnisse hervor, die es auf der kognitiven Ebene zunehmend verhindern, das zu erkennen, was in der Ökonomie tatsächlich vor sich geht.

Darunter leidet auch die Transformationsdiskussion im Kontext der gegebenen Klimakrise. Verzichtsökonomen sehen die einzige Möglichkeit, den ökologischen Kollaps noch aufzuhalten, in einem geringeren Output der kapitalistischen Ökonomie- und Profitmaschine. Wir sollen uns alle auf ein ganz niedriges Konsumniveau beschränken. Wer hier konkret „wir“ ist und diese Beschränkung festlegt, wie sie operational umgesetzt werden soll, ob diese Beschränkung im Kapitalismus so überhaupt ohne dramatische Zusammenbrüche ganzer Gesellschaften funktioniert, wird nicht einmal im Ansatz hinterfragt.

Die Kritik bleibt oberflächlich, benennt zwar einige Erscheinungsweisen, die im Einzelfall durchaus zutreffend aber holistisch nicht valide sind. Und die Kritiker vermeiden es tunlichst, ans „Eingemachte“ zu gehen, sprich die Funktionslogik des Kapitalismus als solche zu analysieren und seine Abschaffung zu fordern – es ist hier lediglich eine „Theorie der Halbbildung“ (Theodor W. Adorno), die zum Tragen kommt.

Der wirkliche ökonomisch benennbare Grund der Problematik bleibt so außen vor, nämlich nicht die Logik des Wachstums an sich, sondern die systemisch unabänderliche Logik des Profitmachens für eine kleine weltweit herrschende Kapitalelite. Hierzu muss die heterodoxe Wirtschaftswissenschaft nach einer Alternative forschen. Das tut sie aber bisher nur unzureichend.

Der Autor ist emeritierter

Professor für Wirtschafts-

wissenschaft.