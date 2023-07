Welches Wachstum?

Von: Mechthild Schrooten

Schleichende Wirtschaftskrisen sind tückisch. Schnell werden sie zur chronischen Verteilungskrise.

Die US-amerikanische Zentralbank gibt den geldpolitischen Takt für die Weltwirtschaft vor. Bei sinkenden Inflationsraten hat sie jetzt noch einmal den Leitzins erhöht. Der Zinskorridor liegt jetzt bei 5,25 bis 5,5 Prozent – und das bei einer Inflation von drei Prozent im Juni. Das findet statt in einer Situation deutlichen Wirtschaftswachstums – offenbar soll auch einer eventuellen Überhitzung vorgebeugt werden.

Ganz anders sieht es in Deutschland aus. Hier lag die Inflation im Juli laut einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes bei 6,2 Prozent. Damit dürfte Deutschland weiter über dem Durchschnittswert der Eurozone liegen. Gleichzeitig sind sich die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute einig, dass das Bruttoinlandsprodukt 2023 in Deutschland rückläufig sein wird. Derzeit steht ein Schrumpfen von 0,3 Prozent im Raum – das hört sich harmlos an. Ist jedoch gegen den Trend in der Eurozone. Auch wenn gerade für das 2. Quartal 2023 eine Stagnation gemeldet wird – Frühindikatoren deuten auf eine Verschärfung der Wirtschaftslage hin.

Die Leitzinsen der Europäischen Zentralbank liegen unter den Vergleichswerten der USA. Weitere Zinserhöhungen stehen im Raum. Das dürfte die deutsche Wirtschaft weiter belasten. Der Investitionsstau scheint überwältigend – aber wer will bei steigenden Zinsen und großen Unsicherheiten langfristige Investitionen wagen?

Die bisherigen Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank haben weder zu einer deutlichen Rückführung der Inflationsraten noch zu einer Stabilisierung der Wirtschaft geführt. Der Erfolg anderer EU-Länder bei der Inflationsbekämpfung wird auch von Preisdeckeln getragen. In den USA sichert zudem ein umfassendes gesamtwirtschaftliches Programm die Entwicklung ab. Das ist das Gegenteil von „schwarzer Null“.

Tatsächlich deuten die Zahlen für Deutschland nicht auf eine rasche Trendwende. Wenn gern vom „grünen Wachstum“ gesprochen wird – so weiß doch niemand, wo genau dieses Wachstum aktuell herkommen soll. Schleichende Wirtschaftskrisen sind tückisch. Schnell werden sie zur chronischen Verteilungskrise. Armutsgefährdung ist ein krasser Standortnachteil. Den kann und sollte sich Deutschland nicht leisten.

Die Autorin ist Professorin für

Volkswirtschaftslehre mit den

Schwerpunkten Geld und

Internationale Integration

an der Hochschule Bremen.