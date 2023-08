Warum wir die Reichen besteuern müssen

Von: Günther Moewes

Ohne sukzessive Rückverteilung durch höhere Milliardärsteuern bleibt alles wie bisher. Die Kolumne „Gastwirtschaft“.

Deutschland hat zu wenig Pflegekräfte, Lehrer, Azubis, Kitapersonal, Landärzte, Kinderkliniken, Handwerker, Wohnungen, Läden auf dem Land, Spezialisten gegen Hacker und Clan-Gewalt. Sowie marode Innenstädte, Schulen, Schienen, Autobahnbrücken, Postzustellung, Bundeswehrausstattung. Aber kämpfen Politik und Gewerkschaften nicht dagegen an? Höhere Löhne, Einmalzahlungen, Wohn-, Kinder- und Elterngelder? Sonderhaushalte, Fachkräfte aus dem Ausland, Zulagen für Bahntickets, E-Autos, Heizungen und Balkonvoltaik?

2007 brachte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) die erste große Untersuchung der Ungleichverteilung in Deutschland heraus. Damals betrug das Vermögen aller Deutschen nach Schulden im Schnitt 88 000 Euro (= 1,76 cm in der Grafik). Davon besaß die ärmere Hälfte der Bevölkerung Null, weil Ihre Schulden und Vermögen im Schnitt gleich waren. Der damals reichste Mann Deutschlands, Theo Albrecht, besaß 20,7 Milliarden. Das wären in der Grafik 4,14 km gewesen. Die Ungleichverteilung betrug also 4,17 km gegen 1,76 cm.

Die Zehn-Säulen-Grafiken sind irreführend: Die Vermögen des reichsten Prozents wären darin eine nicht darstellbare, kilometerhohe Nadel am äußersten rechten Rand der rechten Säule. Sie ist die eigentliche Ursache der Ungleichverteilung. Die zehn Säulen werden zwar infolge Inflation und Anhäufung immer höher. Ihr Größenverhältnis bleibt dagegen fast immer gleich.

Christian Lindner sagt: „Die reichsten ein Prozent der Deutschen zahlen bereits ein Drittel aller Steuern.“ Was er nicht sagt: Diese 840 000 Menschen besitzen zusammen 44 Prozent der 7,25 Billionen Euro privaten Gesamtvermögens. Das sind im Schnitt 3,8 Millionen pro Kopf. Darauf zahlen diese 840 000 keine Vermögensteuer. Auch nicht ein Drittel der gesamten 290 Milliarden Lohn- und Einkommensteuer. Sondern hauptsächlich die viel geringere Kapitalertragsteuer plus Umsatz-, Grund- und sonstige Steuern. Die ärmsten 25 Prozent haben dagegen Null Vermögen, zahlen aber 20 Prozent aller Steuern und Sozialbeiträge. Für sie sind alle Sozialmaßnahmen nur „rechte Tasche, linke Tasche“.

Fazit: Ohne sukzessive Rückverteilung durch höhere Milliardärsteuern bleibt alles wie bisher. Das Lohnprozent-Gewurstel macht Politik- und Gewerkschaften nicht zu Heilsbringern, sondern zu Mittätern.

Der Autor ist emeritierter Professor, Wachstums- und Verteilungskritiker.