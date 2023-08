Warum ein Jobverlust normal ist

Von: Silke Grotegut

Job verloren? Erstmal durchatmen.

Plötzliche Arbeitslosigkeit ist anstrengend, auch emotional. Lassen Sie uns darüber sprechen. Die Kolumne „Gastwirtschaft“.

Jobverlust und die darauffolgende Neuorientierung gleichen oft einer emotionalen Achterbahnfahrt. Am Anfang spüren viele noch einen gewissen Enthusiasmus: Lebensläufe werden voller Tatendrang überarbeitet, Netzwerke aktiviert und professionelle Fotos gemacht. Doch je länger die Phase der Arbeitssuche anhält, desto schwächer wird dieser anfängliche Elan. Vielleicht war er auch nie da. Es schmerzt, weil der Jobverlust unerwartet kam oder man sich stark über seine berufliche Position identifiziert hat. Gefühle von Wertlosigkeit, Scham und Unsicherheit können dann schnell die Oberhand gewinnen.

Auch oder vor allem Führungskräfte stürzen oft, trotz stattlicher Abfindungen, in eine Krise. Der Druck, rasch eine neue Position zu finden, überwältigt viele und führt zur Vernachlässigung der mentalen und physischen Gesundheit. Egal, wie lange die Suche anhält, lassen Sie sich nicht entmutigen. Arbeitslosigkeit ist kein Makel, sondern ein normaler, manchmal unvermeidlicher Abschnitt im Berufsleben. Höchste Zeit, dass wir als Gesellschaft anders mit diesem Thema umgehen, damit sich jeder, unabhängig seines beruflichen Status, als wertvoller Teil unserer Gemeinschaft fühlen kann.

Falls Sie jemals in dieser Lage sein sollten, gilt: Atmen Sie durch und nehmen Sie den Druck raus. Gönnen Sie sich eine Pause. Verfolgen Sie Hobbys, entdecken Sie neue Leidenschaften oder vertiefen Sie vorhandene Fähigkeiten. Lernen Sie eine Fremdsprache oder springen Sie mit dem Fallschirm aus einem Flugzeug. Auch Unternehmungen, die nicht direkt mit der Jobsuche verbunden sind, können den Selbstwert steigern und die Motivation aufrechterhalten.

Emotionale Stabilität ist in kräftezehrenden Phasen besonders wichtig. Niemand hat etwas davon, wenn Sie völlig erschöpft in den nächsten Job starten. Und tun Sie mir einen Gefallen: Suchen Sie sich Unterstützung, ob professionelle, bei Freunden oder in Netzwerken. Der Jobverlust und die damit verbundene Gefühlswelt lassen sich so schneller verarbeiten. Und je mehr Menschen offen darüber sprechen, was sie in dieser Situation brauchen, desto schneller können wir als Gesellschaft die Tabuisierung und Stigmatisierung um Jobverlust und Arbeitslosigkeit brechen und einen konstruktiven und wertschätzenden Dialog starten.

Die Autorin war Personalerin bei der Deutschen Telekom. Seit 2015 unterstützt sie als Bewerbungs- und Karriere-beraterin Menschen bei ihrer beruflichen Neuorientierung.