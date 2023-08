Warum ein Flugverbot für Privatjets nötig ist

Dem Klima zuliebe sollten Reiche die Bahn nutzen müssen. Die Kolumne „Gastwirtschaft“.

Sommerzeit, Reisezeit. Egal ob Irland, Italien oder die Balearen, die meisten Menschen freuen sich dieses Jahr besonders auf ihren Urlaub. Nachdem Flugreisen pandemiebedingt jahrelang ausgefallen sind, sind sie diesen Sommer endlich wieder möglich. Viele Familien haben sehnsüchtig darauf gewartet, in den Urlaub fliegen zu können und wägen trotzdem genau ab, welches Verkehrsmittel sie nehmen, um an ihr Reiseziel zu gelangen.

Superreiche müssen sich darum keine Gedanken machen – und tun es auch nicht. Viele boarden ihren Privatjet selbstverständlich auch für kürzeste Strecken. „Ich lebe mein Leben, ich bin glücklich, alle anderen sind mir scheißegal!“ So rechtfertigt der 18-jährige Theo Stratmann in einer Reportage des NDR seinen verschwenderischen Lebensstil. Aus der Nutzung von Privatjets macht er keinen Hehl: das eigene Flugzeug als Statussymbol in den sozialen Medien, ökologische Verantwortung Fehlanzeige.

In Deutschland sind im vergangenen Jahr 58 424 private Maschinen gestartet oder gelandet, dabei haben sie mehr als eine Million Tonnen an Treibhausgasen in die Atmosphäre geblasen. Tendenz: steigend. Mit der wachsenden Zahl der Millionäre nimmt auch die Zahl der Flüge mit Privatjets zu – und die der klima-schädlichen Emissionen. Dabei wären diese größtenteils vermeidbar. Mehr als die Hälfte der im Privatjet zurückgelegten Strecken von deutschen Flughäfen betragen weniger als 300 Kilometer, manche sogar weniger als 100. Distanzen, die problemlos auch mit anderen Verkehrsmitteln zurückzulegen wären. Für 100 Kilometer beispielsweise müsste man nur eine gute Stunde in der Regionalbahn sitzen. So geht Klimakrise zugunsten der eigenen Bequemlichkeit.

In der Urlaubszeit sind Flüge aufgrund der langen Distanzen häufig unvermeidlich. Aber es gibt große Unterschiede: Ein Flug von Frankfurt nach Mallorca schlägt laut Umweltbundesamt mit 0,5 Tonnen CO2 zu Buche, ein Privatjet stößt auf derselben Strecke ungefähr das vierzehnfache an Emissionen aus. Für Aufenthalte von ein paar Stunden am Mittelmeer, fürs Kaviaressen auf Sylt, für ein Partywochenende auf Ibiza schädigen Superreiche so das Klima für uns alle. Das geht zulasten von Familien, für die der Flug in den Jahresurlaub noch etwas Besonderes ist und kein alltägliches Vergnügen. Privatjets müssen deshalb am Boden bleiben.

Die Autorin ist Campaignerin bei We Act, der Petitionsplattform von Campact.