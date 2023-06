Warum die Arbeitswelt einen Kulturwandel benötigt

Von: Claudia Cornelsen

Routinen reduzieren Fehler, aber auch die Kreativität. Deshalb: Innovationsfitness üben. Die Kolumne „Gastwirtschaft“.

Warum es gut ist, seine Pflanzen immer donnerstags zu gießen, hat mir einst eine Mitbewohnerin erklärt: Wenn man immer donnerstags gießt, müsse man nie darüber nachdenken, ob und wann die Pflanzen Wasser brauchen. Routinen erleichtern das Leben.

Auch in der Berufswelt sind Routinen sehr beliebt. Regelmäßige Team-Meetings und schematische Arbeitsabläufe, wohin das Auge blickt. Derlei sichert die Qualität und verkürzt die Arbeitszeit, lautet das Credo. Doch immer häufiger entpuppen sich Routinen als Bumerang. Denn die zuvor gepriesene kleinteilige Regulierung reduziert nicht nur die Fehlerquote, sondern auch die Kreativität. Statt Ideenreichtum entsteht Einfältigkeit. Und anstelle von Tempo und Motivation machen sich Lustlosigkeit und Langeweile breit.

Jetzt muss das Steuer plötzlich herumgerissen werden. Denn in einer sich permanent und immer schneller ändernden Welt ist nichts so gefragt wie Flexibilität und schnelle Anpassungsfähigkeit. Gefragt ist, wer nicht jede noch so kleine Veränderung sofort als Krise empfindet.

Abenteuerlust und Improvisationstalent sind hierzulande Rarität. Nur deshalb verfängt beispielsweise der populistische „Heizungshammer“ so erfolgreich, obwohl unsere Wirtschaftswundernation beim Thema Wärmewende bekanntlich sehr spät zur Party kommt.

Gemütlichkeit und Gründlichkeit sind nicht mehr Qualität made in Germany, sondern ein wachsendes Manko. Wie steigern wir die Innovationsfreude der Deutschen?, lautet die immer häufiger gestellte Frage in Konzernen.

Mit immersiven Workshops und auf hybriden Events soll Hans jetzt lernen, was Hänschen nie gelernt hat. Plötzlich soll er nicht nur mit Michael, Rainer und Thomas, sondern auch mit Aleyna, Hussain und Kwabena kooperieren. Er soll auf Slack kommunizieren, auf Miro Ideen einbringen und auf Mentimeter seine Befindlichkeit mitteilen. Kulturwandel ist das Schlagwort der Stunde. Doch die vom Schicksal verwöhnten Boomer betten ihr Haupt lieber aufs (angeblich verdiente) Frührentenkissen, und die Generation Enkel freut sich aufs (steuerfreie) Erbe.

Mit welchen Karotten lässt sich solche „Elite“ auf Trab bringen?, lautet die Gewinnfrage auf Vorstandsebene. Um das mentale Deutschlandtempo zu beschleunigen, sind gute Ideen gefragt. Wie wäre es mit einem Kurs „Innovationsfitness“ jeden Donnerstag?!

Die Autorin ist Kommunikationsberaterin.