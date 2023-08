Vorboten der Finanzkrise

In den USA sinkt die Geldmenge. Das ist ein beunruhigender Trend. Die Kolumne „Gastwirtschaft“.

Zum ersten Mal seit der Wirtschaftskrise der 1930er Jahren sinkt die US-Geldmenge M3, was zu meinem Erstaunen von nationalen wie auch internationalen Medien bisher weitgehend unkommentiert geblieben ist. Dabei kann es jeder einsehen. Wenn man auf die Webseite der US-Zentralbank geht (fred.stlouisfed.org) und dort M3 in das Suchfeld eingibt, kommt man zu der Grafik der Geldmenge. Diese steigt normalerweise stetig. Das liegt daran, dass Banken die Kundeneinlagen durch Kredite im Umlauf halten, die dann wieder als Einlagen auf anderen Bankkonten landen und dort wieder durch Kredite im Umlauf gehalten werden. Da Bankeinlagen in der Definition der Geldmenge enthalten sind, führt die Kreditexpansion zu einer Ausweitung der Geldmenge (sogenannte Geldschöpfungsmultiplikator).

Dass die US-Geldmenge sinkt, ist ebenso selten wie beunruhigend. Dies deutet nämlich darauf hin, dass Banken weniger Kredite vergeben. Mit anderen Worten: Die Banken haben mehr Kundeneinlagen (Passiva aus Sicht der Bank) als ausstehende Forderungen gegenüber Kunden (Aktiva aus Sicht der Bank). Viele Banken stehen wahrscheinlich kurz vor dem Bankrott. Die Pleite der Silicon-Valley Bank und der Credit Suisse im Frühjahr war möglicherweise nur ein Vorbote des kommenden Finanzbebens.

Finanzkrisen sind ein Symptom unseres Finanzsystems. Es gibt sie in regelmäßigen Abständen, und sie sind nicht (nur) durch schlechtes Bankmanagement bedingt. Kundeneinlagen wachsen durch Zins-und Zinseszins exponentiell, erst ganz langsam, aber dann immer schneller. Da es keinen Zins ohne Schuld gibt, müssen Banken, wollen sie nicht bankrott gehen, entsprechend viele Kredite vergeben. Das ist der Grund, warum die Gesamtschulden (Schulden der Haushalte, Unternehmen und öffentlicher Sektor zusammengenommen) einer jeden Volkswirtschaft ebenfalls exponentiell wachsen. Das muss früher oder später zur Krise führen. Für Banken wird es zunehmend schwerer, das Kreditvolumen noch weiter auszuweiten je höher der Verschuldungsgrad der Bevölkerung schon ist.

Dass es zu regelmäßigen Finanzkrisen kommt, könnte man übrigens, davon bin ich überzeugt, verhindern, indem man ein Finanzsystem einführt, wie es Silvio Gesell einst vorschlug. Mit Geld, das auch bei Zinssätzen um null Prozent in Fluss bleibt.

Der Autor ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universidad Austral de Chile.