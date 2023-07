Verträge per Klick kündigen

Bei vielen Anbietern fehlt der Kündigungsbutton. Das ist inakzeptabel. Die Kolumne „Gastwirtschaft“.

Netflix, Disney+ oder Amazon Prime: Bei der großen Auswahl an Angeboten bieten sich Sharing-Abos im Familien- oder Freundeskreis für Streamingdienste an. Wer mal aufräumen und das x-te Streamingabo kündigen will, sollte es seit einem Jahr einfacher haben – mit einem Kündigungsbutton.

Seit Juli 2022 müssen Unternehmen eine Kündigung für kostenpflichtige Langzeitverträge auch online ermöglichen. Und das gut sichtbar und möglichst einfach – mit einem Kündigungsbutton. Das heißt: Verträge, die Verbraucher:innen online abschließen können, müssen sie auch wieder online kündigen können. Das gilt für Streamingdienste genauso wie für Zeitungsabonnements, Mobilfunk- oder Stromlieferverträge, kurz: für alle Abo-, Leasing- oder Mobilfunkverträge, auch für solche, die vor dem 1. Juli 2022 abgeschlossen wurden. Der Kündigungsbutton soll es Verbraucher:innen erleichtern, Verträge zu kündigen, anstatt erst eine Mail zu formulieren oder einen Brief aufzusetzen. Eigentlich simpel, auch für den Anbieter. Eigentlich.

Anders als bei den drei Streamingdiensten fehlt bei über der Hälfte der Anbieterwebseiten jedoch auch ein Jahr nach seiner Einführung eine gesetzeskonforme Umsetzung des Kündigungsbuttons. Das hat der Verbraucherzentrale Bundesverband in einer aktuellen Stichprobe von knapp 3000 untersuchten Webseiten herausgefunden. Entweder war in der Untersuchung der Button nur eingeschränkt sichtbar oder gar nicht erst vorhanden. Dass viele Anbieter ihrer Verpflichtung nicht nachkommen, ist inakzeptabel.

Die gute Nachricht: Im Vergleich zu einer Erhebung von November 2022 hat sich die Zahl der Webseiten mit Kündigungsbutton gegenüber der aktuellen Überprüfung um 14 Prozentpunkte erhöht (von 28 auf 42 Prozent). Auch die großen Streamingdienste haben geliefert. Dennoch: Weit über die Hälfte aller Webseiten bietet den Kündigungsbutton noch nicht an. Unternehmen hatten mehr als genügend Zeit, sich mit der neuen Rechtslage und deren Auswirkungen auf die Praxis auseinanderzusetzen

Noch ein Tipp: Sollte der Button bei Ihrem Anbieter falsch umgesetzt oder nicht vorhanden sein, können Sie Ihren Vertrag trotzdem jederzeit und ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Dann eben doch per Mail oder Brief.

Der Autor ist Referent im Team Marktbeobachtung Digitales des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV).