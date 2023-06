Streiten will gelernt sein

Von: Stephanie Borgert

Teilen

Warum man die Argumente der Gegenseite kennen sollte. Die Kolumne „Gastwirtschaft“.

An jedem Sonntag, gleich nach dem Tatort, geht es los. Menschen aus Politik und Wirtschaft nehmen bei Anne Will Platz und diskutieren. Diskutieren? Nein, die Beteiligten wiederholen mantraartig den eigenen Standpunkt, fallen dem Gegenüber gerne mal ins Wort und nehmen kaum Bezug auf das, was die anderen zu sagen haben.

Anderes Setting, das selbe Prinzip: „Jetzt lassen Sie mich doch mal ausreden“ schallt genauso durch die Besprechungsräume unserer Unternehmen. Konfrontation, Einbahnstraßen-Rhetorik und subtile Sticheleien auf persönlicher Ebene. Eine Kultur der Auseinandersetzung, bei der es um das Thema und die beste(n) Lösung(en) geht, scheint unüblich. Schade, denn es ist längst Zeit, Streiten wieder zu kultivieren. Und das ist gar nicht so schwer und kann von einem cleveren Werkzeug unterstützt werden: dem ideologischen Turing-Test.

Bekannt ist der von Alan Turing entwickelte Test als Untersuchungsmethode. Wenn es einem Computer gelingt, menschliche Kommunikation so gut nachzuahmen, dass ein Mensch nicht mehr sagen kann, ob er mit seinesgleichen oder einer Maschine chattet, gilt der Turing-Test als bestanden. Daran angelehnt hat der US-amerikanische Ökonom Bryan Caplan einen „Test“ formuliert, bei dem Diskutierende die Meinung ihres Gegenübers imitieren. Im Klartext: Die Diskutierenden müssen die Argumente der Gegenseite so formulieren und zusammenfassen, dass diese zustimmt. Jeder Teilnehmende beweist so, dass er oder sie sich mit der anderen Meinung und den Argumenten intensiv auseinandergesetzt hat. Dann ist es auch opportun diese andere Meinung nicht zu teilen, schließlich ist die eigene Argumentation gut durchdacht.

Welch verbesserte Qualität und Tiefe kann der ideologische Turing-Test in Diskussionen bringen? Stellen Sie sich diese Art der Auseinandersetzung vor in Talkshows, Plenarsälen, Konferenzräumen, an Verhandlungs- und Stammtischen. Das Thema bleibt Mittelpunkt der Debatte, persönliche Angriffe sind überflüssig, „der-andere-hat-recht“ ist eine übliche Formulierung und es wird gemeinsam nachgedacht. Konstruktiver Meinungsstreit ist gar nicht so schwer. Denken Sie an ein Thema, zu dem Sie einen klaren Standpunkt vertreten: Bestehen Sie den Test und können die wichtigsten Argumente der Gegenseite klar benennen?

Die Autorin ist Management-beraterin. Zuletzt erschien ihr Buch „Erfolg ist ein Mannschaftssport“.