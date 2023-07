Statussymbol Stress

Von: Boris Grundl

Mentale Flexibilität kann uns entlasten, wenn der Alltag uns mal wieder über den Kopf wächst. Die Kolumne „Gastwirtschaft“.

Ohne Fleiß kein Preis! Streng dich an! Von nichts kommt nichts!“ Sätze wie diese, die wir als Kind oft gehört haben, verinnerlichen wir bis heute. Erwachsen sind wir dann zutiefst überzeugt, dass Anstrengung zum Leben gehört. Nur wenn wir uns richtig abrackern, kann die Sache gut werden. Anstrengung wird zum Statussymbol. Auf der Suche nach Beifall beteuern wir ständig, wie strapaziös unser Alltag ist und wie sehr wir unter Strom stehen. Arbeit, Kinder, Haushalt – alles aufreibend. Wer sich nicht ständig beschwert, macht was falsch. Gehen uns Dinge einfach von der Hand und lieben wir die Leichtigkeit, löst das Neid und Argwohn aus. Was für ein Teufelskreis!

Was wäre, wenn Sie alle Entwicklungen im Leben sofort akzeptieren könnten? Egal, ob gut oder schlecht. Wenn Sie in der Lage wären, sämtliche inneren Widerstände rauszunehmen und die Situation so anzuerkennen, wie sie ist? Was würde das mit Ihnen machen? Ganz einfach: Sie würden aufhören, gegen das Leben zu kämpfen. Darum geht es. Wir müssen uns von dem Gedanken lösen, dass Dinge anders sein müssten. Seien es moralische Vorwürfe, idealistische Ideen oder warum jemand etwas getan, gelassen oder vergeigt hat. Sobald wir unsere eigenen, mentalen Blockaden erkennen, zeigen sich unsere verborgenen Beschwerden an die Welt. Je klarer wir sie sehen, desto leichter können wir sie loslassen.

Das heißt überhaupt nicht, dass wir uns alles gefallen lassen. Ganz im Gegenteil. Vielmehr reagieren wir auf Veränderungen mit mentaler Flexibilität. Wir nehmen die Realität an und steuern dann in eine Richtung, die wir wollen. Wenn wir die Fähigkeit erlangen, nicht darunter zu leiden, dass das Jetzt von unseren Vorstellungen abweicht, löst sich Ärger auf. Stress ist nichts anderes als unser inneres Leiden zwischen dem, was ist, und dem, wie wir es gerne hätten. Diese Differenz setzt uns unter Druck, weil wir verinnerlicht haben, dass nur Anstrengung zum Ziel führt.

Würden wir den Status quo akzeptieren, könnten wir uns dem Leben hingeben. Einfach das Beste geben und beobachten, wie weit wir kommen. Gelingt es uns, den jeweils neuen Zustand wieder und wieder anzuerkennen, haben wir es geschafft: Wir kommen in Fluss, bewegen uns in der Machbarkeit und empfinden keinen Stress.

Tun Sie mir einen Gefallen: Befreien Sie sich aus dieser Falle!

