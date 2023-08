Soziale Gerechtigkeit sieht anders aus

Von: Hartmut Reiners

Einen Umbau des Sozialstaats fordert Rainer Schlegel, Präsident des Bundessozialgerichts. Kranken- und Renten sollen so zukunftsfähig werden. Doch wer würde davon profitieren? Die Kolumne Gastwirtschaft.

Der Präsident des Bundessozialgerichtes Rainer Schlegel hat am 5. August 2023 in der „Süddeutschen Zeitung“ den grundlegenden Umbau des Sozialstaats gefordert, wobei er nur vage Richtungen dieses Projekts skizzierte. Aber bereits diese Grobansprache zeigt, dass er sich auf einem Holzweg befindet.

Zum einen plädiert er, wie schon vor drei Jahren in der FR, für eine steuerfinanzierte Gesetzliche Krankenversicherung (GKV). Dieses volkswirtschaftliche Nullsummenspiel würde die sozialen Disparitäten weiter verschärfen. Mehr als die Hälfte des Steueraufkommens speist sich aus Umsatz- und Verbrauchssteuern. Die müssten bei einer Steuerfinanzierung des GKV-Budgets – aktuell knapp 300 Milliarden Euro – deutlich angehoben werden und würden damit die Lebenshaltungskosten verteuern. Das träfe vor allem Gering- und Normalverdiener. Soziale Gerechtigkeit sieht anders aus.

Schlegel fordert außerdem in der Rentenpolitik einen „Schutz der Jüngeren“. Wie er den erreichen will, bleibt unklar. Meint er damit etwa den Abbau der Sozialrenten zugunsten von kapitalgedeckten Zusatzrenten? Das kann nur funktionieren, wenn alle Beschäftigten in ein solches System einzahlen. Aber auch das führt nicht zu mehr sozialer Sicherheit, weil das Rentensystem damit von den Launen der internationalen Finanzmärkte abhängig wird und keine regelmäßige Anpassung an die allgemeine Einkommensentwicklung bietet, wie sie unsere dynamische Sozialrente kennt.

Verdienen würden daran nur die kaum kontrollierbaren Kapitalfonds, wie das Beispiel Niederlande zeigt. Dort zahlen fast alle Erwerbstätigen in Betriebsrentensysteme ein, die über einen Kapitalstock von etwa 800 Milliarden Euro verfügen. Er wird von Kapitalmarktriesen wie Blackrock und Vanguard verwaltet, die dafür 2020 neun Milliarden Euro kassierten, was knapp 30 Prozent der ausgezahlten Renten ausmachte. Zum Vergleich: Die Verwaltungskosten der Deutschen Rentenversicherung (DRV) liegen aktuell bei 1,2 Prozent der Ausgaben.

Die Beiträge für ein solches System wären in der DRV besser aufgehoben. wie das Beispiel Österreich zeigt. Der Sozialrentenbeitrag ist dort zwar vier Prozentpunkte höher als bei uns. Aber dafür haben die Renten mit fast sechzig Prozent des Erwerbseinkommens ein Altersarmut vermeidendes Niveau.

